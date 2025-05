Edició exitosa

Els Encants d’Unicef 2025 depassen els 10.000 euros de recaptació destinats a ajudar les famílies de Madagascar

L'ONG destinarà els guanys a proveir d'aigua i serveis bàsics l'illa africana, amb un agraïment a la ciutadania que van donar objectes de qualitat

UNICEF Andorra ha celebrat amb gran èxit la quinzena edició dels Encants d’UNICEF, un esdeveniment

solidari que ja s’ha convertit en una cita ineludible al calendari del país. A l’edició present, la qual ha durat tres dies del 14 al 16 de maig, The Embassy ha acollit un mercat únic amb moda, complements i objectes donats per centenars de persones, tot amb un objectiu comú: recaptar fons per millorar la vida dels infants i les seves famílies a Madagascar.

Amb tot el suport i la col·laboració de la ciutadania, empreses i voluntariat, s’han acabat recaptant 10.063,70 euros en total, que es destinaran íntegrament al Projecte de Canvi Climàtic a Madagascar. Aquesta iniciativa d’UNICEF treballa per garantir l’accés a aigua potable i serveis bàsics, així com protegir la salut, l’educació i els drets dels infants i millorar alhora la resiliència de les comunitats davant l’emergència climàtica.

Des de l’entitat remarquen que l’èxit d’aquesta edició ha estat possible “gràcies a la generositat de totes les persones que han fet donacions de roba, accessoris i objectes de qualitat, així com a la participació del públic, que ha respost una vegada més amb entusiasme”. Unicef Andorra també dona un agraïment especial al suport de Suïssa – The Embassy per acolliment, i de les empreses col·laboradores: MoraBanc Andorra, Caldea, Pollyanna, Eva Grau Nutrireset, Serenity Relaxing, Pyrénées Andorra i Flors del Paradís, entre algunes.

Altrament, l’ONG també fa una menció molt especial de la dissenyadora de bosses de mà artesanals Teresa Gala per la donació d’una de les seves peces exclusives, personalitzada a mà per l’artista andorrana Ona Saumell, qui va crear una bossa de mà única en directe a l’esdeveniment organitzat per La Santa Andorra, el passat 11 de maig. Convé recordar al públic que aquesta peça serà subhastada durant el sopar de gala que UNICEF Andorra organitzarà el mes de setembre, la qual s’emmarca en la celebració dels 30 anys del Comitè Andorrà.