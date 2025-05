Mercat solidari amb preus accessibles

Un bossa de mà creada per Teresa Gala i Ona Saumell es presenta als Encants d’Unicef per subhastar-se al setembre

Vila assegura que una xifra de recaptació com l'any anterior seria prou positiva (8.000 euros) per destinar-se a uns eco-pobles de Madagascar

Aquest dimecres s’ha inaugurat la 15a edició dels Encants d’Unicef, que enguany té lloc a The Embassy fins al divendres 16 de maig, i ha comptat amb la presentació d’una peça única que se subhastarà al setembre durant un sopar de gala que servirà per celebrar els 25 anys de l’organització. Es tracta així d’una bossa de mà creada a partir d’una col·laboració artística entre la dissenyadora de bosses de mà Gala, Teresa Gala, i l’artista andorrana, Ona Saumell.

La inauguració ha comptat amb la presència de la col·laboradora principal de l’esdeveniment, Meritxell Marsà; la presidenta d’Unicef Andorra, Marianela Vila, i diverses persones que s’han apropat per conèixer la nova selecció d’articles de segona mà d’Unicef per a dona, home i infants, així com equipament esportiu, decoració, joguines i marques de luxe a preus accessibles. En aquesta s’ha recordat que, enguany, els fons recaptats es destinaran al projecte solidari de Madagascar, el qual consisteix en la reconstrucció d’uns eco-pobles del sud del país que es troben greument afectats pel canvi climàtic, fa saber l’ANA.

“L’objectiu és culminar aquest any el projecte amb solucions sostenibles. Volem garantir l’accés a aigua potable i serveis bàsics per als infants, protegir la seva salut, la seva educació i els seus drets, i millorar la resiliència de les comunitats davant l’emergència climàtica”, ha destacat la màxima dirigent de l’entitat blava, afegint que durant els Encants també es realitzaran dues rifes: una amb vambes de Via Moda i una altra amb diversos regals, com massatges, o una targeta de cent euros de Pyrénées, entre d’altres. Pel que fa als diners recaptats, Vila ha explicat que no s’han fixat objectius concrets, ja que és difícil fer previsions. Així i tot, ha apuntalat que si s’arribés a igualar la xifra de l’any passat (uns 8.000 euros) estarien molt satisfetes.

“Quant a l’acollida, la tendència dels darrers anys és que la gent vingui més repartida durant els tres dies. De moment, la resposta és bona, ja que tenim clients molt fidels que venen i, tot i que siguin pocs, gasten força diners, i això fa que la xifra final acabi pujant”, ha indicat la presidenta d’Unicef Andorra, mentre afegia que els Encants són possibles “gràcies a la solidaritat de totes les persones que fan donacions, participen i donen suport any rere any”.