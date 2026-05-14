Els Consells Participatius aposten pel diàleg i rebutgen les sancions com a primera resposta contra l’incivisme

El civisme i la convivència als espais públics han centrat aquest dijous la segona trobada dels Consells Participatius impulsada pel Comú d’Andorra la Vella. Un total de 62 representants del Consell d’Infants, del Consell de Joves, del Consell de la Gent Gran i membres de la corporació s’han reunit al Centre de Congressos amb l’objectiu de posar en comú visions i propostes per millorar la convivència a la parròquia.
La jornada ha girat al voltant del civisme i l’incivisme als espais públics, així com de les relacions entre generacions en diferents entorns quotidians. Els participants s’han distribuït en vuit taules mixtes de treball per debatre situacions vinculades als espais comuns, el soroll, la corresponsabilitat ciutadana o la convivència entre col·lectius. La consellera de Social, Joventut i Espai Ciutadà, Maria Nazzaro, ha destacat que aquestes trobades permeten “crear espais reals de diàleg entre generacions” i comprovar que, malgrat les diferents perspectives, “compartim moltes maneres d’entendre la parròquia i la convivència”.
“Tots coincidim que ha d’haver-hi un civisme, un compartir i una intel·ligència col·lectiva que ens faci conviure d’una manera més senzilla i fàcil a la ciutat” – Maria Nazzaro
Durant la sessió han sorgit diverses propostes orientades a afavorir una convivència més respectuosa. Entre les idees compartides, els participants han coincidit en la necessitat de reforçar la comunicació, fomentar l’empatia i reduir conductes egoistes. En aquest sentit, Nazzaro ha remarcat que una de les expressions més repetides durant la jornada ha estat la necessitat de “posar-se a la pell dels altres”.
El debat també ha evidenciat diferències de prioritats segons l’edat i les experiències de cada col·lectiu, especialment en qüestions relacionades amb el soroll o l’ús dels espais públics. Tot i això, la consellera ha assegurat que hi ha consens sobre la necessitat de compartir espais amb respecte. “Tots coincidim que ha d’haver-hi un civisme, un compartir i un saber, com ho han dit, una intel·ligència col·lectiva, que ens faci poder conviure d’una manera més senzilla i fàcil a la ciutat”, ha afirmat.
Pel que fa a possibles mesures per reduir l’incivisme, Nazzaro ha destacat que la majoria de grups han situat les sancions com a últim recurs: “Hem d’evitar poder-la ficar, tant de bo poguéssim trobar altres opcions abans d’arribar a la sanció”. La consellera ha valorat positivament la dinàmica de treball i ha indicat que moltes de les propostes recollides són viables, tot i que algunes depenen de qüestions competencials. Entre les línies compartides destaca la necessitat d’intensificar les campanyes informatives, reforçar la cartelleria i promoure més diàleg directe entre ciutadans per expressar incomoditats i millorar la convivència als espais públics.