Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
SUBSCRIU-T'HI
  • Membres de l'ens comunal i davant dels participants a la capital aquest dijous. | Comú d'Andorra la Vella / Tony Lara
El Periòdic d'Andorra
Participació ciutadana

Els Consells Participatius aposten pel diàleg i rebutgen les sancions com a primera resposta contra l’incivisme

Nazzaro assegura que totes les generacions coincideixen en el fet de reforçar el civisme i la “intel·ligència col·lectiva” als espais públics

El civisme i la convivència als espais públics han centrat aquest dijous la segona trobada dels Consells Participatius impulsada pel Comú d’Andorra la Vella. Un total de 62 representants del Consell d’Infants, del Consell de Joves, del Consell de la Gent Gran i membres de la corporació s’han reunit al Centre de Congressos amb l’objectiu de posar en comú visions i propostes per millorar la convivència a la parròquia.

La jornada ha girat al voltant del civisme i l’incivisme als espais públics, així com de les relacions entre generacions en diferents entorns quotidians. Els participants s’han distribuït en vuit taules mixtes de treball per debatre situacions vinculades als espais comuns, el soroll, la corresponsabilitat ciutadana o la convivència entre col·lectius. La consellera de Social, Joventut i Espai Ciutadà, Maria Nazzaro, ha destacat que aquestes trobades permeten “crear espais reals de diàleg entre generacions” i comprovar que, malgrat les diferents perspectives, “compartim moltes maneres d’entendre la parròquia i la convivència”.

“Tots coincidim que ha d’haver-hi un civisme, un compartir i una intel·ligència col·lectiva que ens faci conviure d’una manera més senzilla i fàcil a la ciutat” – Maria Nazzaro

Durant la sessió han sorgit diverses propostes orientades a afavorir una convivència més respectuosa. Entre les idees compartides, els participants han coincidit en la necessitat de reforçar la comunicació, fomentar l’empatia i reduir conductes egoistes. En aquest sentit, Nazzaro ha remarcat que una de les expressions més repetides durant la jornada ha estat la necessitat de “posar-se a la pell dels altres”.

El debat també ha evidenciat diferències de prioritats segons l’edat i les experiències de cada col·lectiu, especialment en qüestions relacionades amb el soroll o l’ús dels espais públics. Tot i això, la consellera ha assegurat que hi ha consens sobre la necessitat de compartir espais amb respecte. “Tots coincidim que ha d’haver-hi un civisme, un compartir i un saber, com ho han dit, una intel·ligència col·lectiva, que ens faci poder conviure d’una manera més senzilla i fàcil a la ciutat”, ha afirmat.

Tret de sortida a la desena edició del Consell d’infants d’Andorra la Vella davant d’un total de 250 alumnes

Llegir

Pel que fa a possibles mesures per reduir l’incivisme, Nazzaro ha destacat que la majoria de grups han situat les sancions com a últim recurs: “Hem d’evitar poder-la ficar, tant de bo poguéssim trobar altres opcions abans d’arribar a la sanció”. La consellera ha valorat positivament la dinàmica de treball i ha indicat que moltes de les propostes recollides són viables, tot i que algunes depenen de qüestions competencials. Entre les línies compartides destaca la necessitat d’intensificar les campanyes informatives, reforçar la cartelleria i promoure més diàleg directe entre ciutadans per expressar incomoditats i millorar la convivència als espais públics.

Representants dels Consells d’Infants, de Joves i de la Gent Gran durant la segona trobada participativa celebrada al Centre de Congressos d’Andorra la Vella. | Comú d’Andorra la Vella
La jornada ha reunit 62 participants en diverses taules de treball per debatre sobre civisme, convivència i espai públic a la parròquia. | Comú d’Andorra la Vella
Comparteix
Notícies relacionades
L’Executiu es mostra obert a ampliar els 35 milions d’euros per al parc públic arran de la “bona situació dels comptes”
La tensió a l’Orient Mitjà marcarà un creixement econòmic més moderat durant el segon semestre del 2026
Marsol defensa les mesures d’inversió estrangera i considera “poc seriós” comparar les dades amb les del 2024

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Comparteix
Notícies destacades
  • Parròquies, Societat
Escaldes-Engordany entrega sis horts de Can Noguer i estudia ampliar el projecte davant la forta demanda
  • Societat
ATIDA pateix un ciberatac que hauria compromès dades personals i enviat correus fraudulents amb un QR
  • Societat
Prop de 300 persones formen un gran llaç humà a Sant Julià de Lòria per visibilitzar la lluita contra el càncer
Actualitat de les Parròquies
  • Parròquies, Societat
Escaldes-Engordany entrega sis horts de Can Noguer i estudia ampliar el projecte davant la forta demanda
  • Cultura, Parròquies
Escaldes i FEDA transformen la Casa dels Guardes d’Engolasters en un nou espai per a colònies i activitats culturals
  • Parròquies
Encamp renovarà l’entorn de les escoles andorrana i francesa del Pas de la Casa amb nova pavimentació i mobiliari urbà
Enquesta

SUBSCRIU-T'HI

De la redacció al teu dispositiu