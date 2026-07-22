Els comitès d’empresa de la CASS, el SAAS i RTVA uneixen forces per reclamar millores laborals i salarials

Els comitès d’empresa de la Caixa Andorrana de la Seguretat Social (CASS), el Servei Andorrà d’Atenció Sanitària (SAAS) i Ràdio i Televisió d’Andorra (RTVA) han iniciat, per primera vegada, una acció conjunta per impulsar millores en les condicions laborals i salarials dels treballadors de les tres parapúbliques. Amb aquest objectiu, representants dels tres organismes s’han reunit amb els grups parlamentaris amb representació al Consell General per traslladar-los un paquet de propostes que, segons remarquen, busca «un equilibri entre les necessitats dels treballadors i la sostenibilitat pressupostària i organitzativa de l’Administració general».
Així, la iniciativa pren com a punt de partida el marc establert per la Llei de mesures de contenció de la despesa pública en matèria de personal i planteja quatre mesures principals. La primera, recuperar el còmput i el pagament dels triennis i complements d’antiguitat del personal de les parapúbliques. Els comitès proposen que aquesta descongelació es faci per decret, recuperant l’aplicació ordinària prevista per la normativa vigent.
Una segona proposta planteja que els treballadors puguin continuar desenvolupant la seva activitat més enllà dels 65 anys sempre que així ho sol·licitin
Una segona proposta planteja que els treballadors puguin continuar desenvolupant la seva activitat més enllà dels 65 anys sempre que així ho sol·licitin, sense que aquesta possibilitat depengui únicament de la decisió de la direcció de cada entitat. Els representants dels treballadors consideren que aquesta qüestió s’ha d’abordar tenint en compte «el nivell de vida a Andorra, l’import de les pensions i la manca de professionals qualificats en determinats sectors».
El document també defensa la creació d’un règim de prejubilació voluntària d’empresa que ampliï les opcions dels treballadors a l’hora d’afrontar la recta final de la seva trajectòria professional, adaptant-la a les circumstàncies personals de cadascú. A més, els comitès reclamen facilitar la mobilitat interna entre les diferents entitats parapúbliques, garantint que els treballadors mantinguin les condicions econòmiques més favorables.
També defensen la creació d’un règim de prejubilació voluntària d’empresa que ampliï les opcions dels treballadors a l’hora d’afrontar la recta final de la seva trajectòria
Tanmateix, i més enllà de les mesures concretes, els representants dels treballadors asseguren que aquestes reivindicacions responen a una preocupació compartida: «La pèrdua de poder adquisitiu acumulada pel personal de les entitats parapúbliques al llarg dels darrers anys». En aquest sentit, remarquen que les propostes s’han elaborat amb «voluntat de diàleg, responsabilitat i sentit de la mesura», i subratllen que qualsevol modificació normativa ha de ser compatible amb «l’equilibri pressupostari i l’interès general», motiu pel qual aposten per una implantació «realista i gradual».