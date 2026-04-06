Els comerços del centre clouen Setmana Santa amb la sensació que en els últims anys “a la gent li costa més comprar”

La Setmana Santa ha deixat un balanç comercial agredolç per a les botigues de la vall central. Per una banda, la sensació general dels comerços ha estat positiva quant a clients i vendes. No obstant això, la majoria apunten a aquest mitjà que no han complert les expectatives que tenien per a un dels ponts més importants de l’any. I el problema torna a ser el mateix que en altres ocasions: la gent continua venint, però ja no gasta tant.
“Hem vist molta gent als carrers, als restaurants, i la majoria entraven a la botiga, però molts d’ells només miraven o compraven molt poc”, apunta una treballadora d’una botiga situada a l’avinguda Carlemany. Ella mateixa explica que aquesta és una tendència habitual últimament, exceptuant Nadal, en què “la gent ve amb la intenció de gastar més”, afirma, tot indicant que en els últims anys “a la gent li costa més comprar”.
Uns metres més avall, des d’un altre comerç destaquen que per part seva “hem treballat molt bé”, tot i que confirma que les sensacions del primer negoci no són aïllades. “Parlant amb companyes del sector m’han dit que ha passat molta gent pel carrer i per la botiga, però que no han venut tant com esperaven”. En tot cas, aquesta comerciant deixa clar que “no ha estat el nostre cas” i que “han venut més o menys com esperàvem i estem contents”, apunta.
De fet, continuant el recorregut per l’avinguda Meritxell, un treballador d’una botiga tèxtil —com totes les consultades fins al moment— coincideix amb el primer comerç: “M’agradaria dir-te que tot ha anat genial i que n’hem venut molt, però no ha estat així”, remarca. Si bé no considera la situació “ni molt menys dramàtica”, ressalta que “teníem unes expectatives per a la Setmana Santa més elevades […] No ha anat malament, però esperàvem molt més”.
Seguidament, conversant amb alguns comerços de l’Illa Carlemany, el balanç és similar, però posen en relleu que han rebut més clients dijous i divendres que el cap de setmana. Pel que fa als motius, des d’una botiga s’assenyala al trànsit. “Dissabte encara hi havia gent, però molts em deien que marxaven aquella mateixa tarda o a tot tardar diumenge al matí per evitar les cues”, relata.
En aquest sentit, menciona que han estat un gran nombre de clients els qui han mencionat aquest punt. “Ja havien patit hores de cua per entrar al país i no volien passar el mateix per marxar”, esmenta, tot matisant que aquest problema “no és nou”. “Si la gent ha de passar hores a la carretera per entrar i sortir d’Andorra al final acaben pensant a no venir o en marxar abans per evitar aglomeracions”. I això, segons la comerciant, és un problema greu perquè són hores que “els turistes ja no passen al país i, per tant, no fan despeses aquí”.
Des d’una altra botiga del mateix centre comercial apunten que la Setmana Santa a Andorra “ja no és com abans” i la seva encarregada ho atribueix al fet que “la diferència de preus amb Espanya no és tan gran en comparació als altres anys”. En la mateixa línia que els altres comerços, l’encarregada descriu que el moviment de persones ha estat constant durant la setmana. “Hem vist molta gent passar i entrar, però la despesa que fa la gent ja no és la que podien fer fa uns anys”, opina. A més, recorda que anys enrere tant el seu comerç com els del voltant “teníem clients fidel que venien com a mínim tres vegades a l’any al país i saps que passarien per la teva botiga, ara això ja no passa”, sosté.
Canviant de sector, des d’un establiment de venda de tabac i begudes alcohòliques reconeixen que els millors dies han estat dijous i diumenge: “Vam vendre molt”. Malgrat això, comenta que divendres i dissabte van ser dies “bastant més fluixos del que esperàvem”. Així, revela que el seu encarregat havia fet una comanda de tabac més gran de l’habitual, ja que “preveiem més vendes per a aquests dies i no han estat tantes com les que esperàvem”. Amb tot, ressalta que el balanç “no es pot considerar dolent”, però que “podria haver anat molt millor”.
Més enllà dels comerços de les dues avingudes, des de les botigues de Riberaygua i Travesseres fan un balanç curt i clar: “Ha anat bé. És el que podem dir”, afirma una comerciant, qui admet que “de Setmana Santa sempre esperes molt més”. Finalment, una altra botiga de la zona no s’atreveix a dir que estan satisfets. “No seria la paraula”, però tampoc descriu els darrers dies com a catastròfics. “Ni molt menys ha sigut un drama”, recalca.
Així doncs, l’eix comercial de la vall central no clou la Setmana Santa llançant coets pel que fa a vendes. Tot i haver pogut treballar amb normalitat amb millors dies que d’altres, la majoria, constata una tendència per part dels clients a gastar menys en comparació amb anys anteriors.