Els comerciants alerten de l’impacte de la nova llei del tabac en un sector que ja ven un 36% menys que fa una dècada

Des de la Unió de Comerciants Andorrans del Tabac (UCAT) ja han expressat el seu malestar i preocupació per la futura llei del tabac, la qual consideren que és «precipitada» i «necessita més maduració». Un dels seus principals neguits recau sobre l’impacte econòmic que tindrà sobre els comerciants del sector, tal com ha afirmat el president de l’entitat, Raül Calvo: «Hi ha mesures que potser tenen un impacte sobre la gestió econòmica que se n’ha fet tradicionalment del tabac en aquest país, que poden ser realment importants. Aquí és on nosaltres veiem amb preocupació aquesta llei», ha declarat per a aquesta casa, tot recordant la rellevància que encara té avui dia el comerç del tabac per al Principat.
En aquest sentit, el president de l’UCAT ha lamentat que les converses entre Govern i el sector no s’haguessin fet abans: «Podíem haver començat a parlar abans i crec que puc retreure que no s’hagi tingut en compte, en el moment en què estaven iniciant el redactat d’aquesta llei, plantejar qüestions que podien ser importants per al teixit comercial i per al teixit industrial». Així, Calvo també ha declarat que espera poder reunir-se amb la ministra de Salut, Helena Mas, tot assegurant que «m’agradaria poder-li expressar d’una manera correcta i formal el nostre punt de vista«.
«Em sembla que estem ajustant molt els terminis al final del tot, de la recta final de la legislatura. Ara, en tres setmanes, no sé si resulta en gran cosa» – Raül Calvo
Tanmateix, sí que s’ha mostrat pessimista arran del curt marge de temps que hi ha de cara a setembre, moment en què es vol presentar el projecte de llei: «Vuit anys de legislatura que poden haver estat treballant sobre aquest projecte, on em sembla que estem ajustant molt els terminis al final del tot, de la recta final. Ara, en tres setmanes, no sé si resulta en gran cosa«, ha admès. Altrament, Calvo ha destacat que, tot i que considera que el mercat ha d’evolucionar, la prohibició o limitació de la visibilitat del tabac als establiments és preocupant, ja que «pel que fa a locals més petits, i potser no tan petits, el fet d’amagar la venda o l’exposició del tabac comporta unes reformes o unes modificacions que poden ser realment molt importants. Realment pot ser difícil separar la venda del tabac d’altres articles que puguin tenir, com alcohol o altres productes».
Altrament, el president de l’entitat també ha posat en valor altres factors, en el marc de l’impacte econòmic, com la competitivitat amb els països veïns i la caiguda de les vendes de tabac que s’ha registrat en els darrers 10 anys: «Avui en dia estem venent un 36% menys de quantitat, en unitats de cigarrets, que fa 10 anys. Si ara repleguem el clau d’aquesta manera, potser sí que arribarà a un límit en què l’impacte serà determinant per a alguns negocis». En aquest sentit, també ha assenyalat que «patim una situació competitiva bastant difícil; si ara posem més limitacions en aquesta venda, doncs encara ens veurem àmpliament més perjudicats«.
«Patim una situació competitiva bastant difícil; si ara posem més limitacions en aquesta venda, doncs encara ens veurem àmpliament més perjudicats» – Raül Calvo
Cal recordar que aquesta regulació del tabac es deu a l’adhesió d’Andorra al conveni de l’OMS i, si bé Calvo ha admès que és un compromís al qual «s’ha de donar compliment», també considera que no s’ajusta a la realitat que viu el sector andorrà actualment, assenyalant que «hem de caminar amb una velocitat diferent i no hem de caminar més ràpid que qualsevol altre país de la Unió Europea, que potser el pes que representa el tabac per a les seves economies té unes altres característiques».
Respecte a altres punts de la llei del tabac, com l’ampliació dels espais lliures de fum, Calvo ha remarcat la importància d’aquesta iniciativa, argumentant que «la salut de les persones no es negocia, és un valor absolut«, tot i defensar i reivindicar la possibilitat de «poder continuar fent un comerç de manera raonable i amb una bona oferta de productes i unes condicions comercials adequades per al fumador».