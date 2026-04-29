  La reforma també integra els requisits del sistema europeu Entry/Exit, que introdueix nous controls fronterers orientats a reforçar la seguretat.
Elena Hernández Molina
Nova reforma migratòria

El Govern crea un permís de treball temporal condicionat mentre s’espera la certificació de França o Espanya

El nou sistema preveu permisos temporals mentre s’espera la resposta d’Espanya o França, amb un termini d’uns 20 dies per validar autoritzacions

El Govern ha aprovat una modificació de la Llei d’immigració que introdueix un nou règim de permisos condicionats per a persones que sol·licitin autoritzacions mentrees valida la seva situació amb Espanya o França. Segons ha explicat el ministre portaveu, Guillem Casal, aquest mecanisme permetrà que, una vegada Andorra hagi comprovat que es compleixen els requisits establerts, el sol·licitant pugui romandre al país de manera temporal mentre s’espera la resposta dels estats veïns, un procés que “pot allargar-se al voltant d’uns 20 dies”.

Durant aquest període, “l’autorització tindrà caràcter provisional” i quedarà condicionada al resultat de la verificació. En cas que la resposta sigui favorable, el permís esdevindrà definitiu. En canvi, si la comprovació és negativa, “l’autorització quedarà automàticament derogada i la persona haurà d’abandonar el territori”, ha indicat el ministre portaveu, qui ha remarcat que aquest sistema permet “avançar en la tramitació sense bloquejar l’activitat” mentre es resolen els controls externs.

Cal destacar que aquesta mesura s’emmarca en l’adaptació del marc legal andorrà a l’acord de gestió de fronteres amb la Unió Europea, el qual incorpora un mecanisme obligatori d’avaluació de seguretat amb participació de França i Espanya, així com l’intercanvi d’informació entre autoritats. Aquest procediment implica la transferència de determinades dades personals per verificar que els sol·licitants no representen cap risc.

“Si la comprovació és negativa, l’autorització quedarà automàticament derogada i la persona haurà d’abandonar el territori” – Guillem Casal

La reforma també integra els requisits de l’Entry/Exit System, el qual introdueix nous controls fronterers orientats a reforçar la seguretat. Tot i això, els ciutadans andorrans, els residents de la Unió Europea i les persones amb permís de residència andorrà en queden exclosos. En paral·lel, el text incorpora mecanismes per garantir el compliment dels límits d’estada a l’espai Schengen, amb l’objectiu d’evitar que es superin els períodes permesos durant la tramitació de les autoritzacions.

Pel que fa al’aplicació de l’Entry/Exit a ciutadans andorrans, el ministre ha reconegut que s’han detectat alguns casos puntuals en què s’ha aplicat de manera incorrecta. En aquest sentit, ha recordat que, segons la normativa europea, aquests ciutadans estan exempts i poden acollir-se a aquesta disposició, mentre que les autoritats ja han definit els procediments per corregir aquestes incidències.

Finalment, Casal ha destacat que la reforma també respon a la necessitat d’adaptar la legislació andorrana als estàndards de l’espai Schengen i de consolidar un marc estable de cooperació amb Espanya i França, amb l’objectiu de garantir la seguretat jurídica i el bon funcionament del sistema migratori.

Els residents de països tercers seran avaluats per França i Espanya com a “amenaça” o “alerta” a l’espai Schengen

