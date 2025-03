Els ciutadans andorrans necessitaran una autorització electrònica per viatjar al Regne Unit a partir del 2 d’abril

El Ministeri d’Afers Exteriors ha informat que, a partir del pròxim 2 d’abril, totes les persones que vulguin viatjar al Regne Unit hauran d’obtenir de manera obligatòria una Autorització Electrònica de Viatge (ETA) abans de desplaçar-se. Aquesta mesura forma part del procés de digitalització i reforç del control fronterer impulsat pel govern britànic, seguint un model ja aplicat en altres països com els Estats Units i Austràlia.

L’ETA és un permís electrònic necessari per a viatgers que es desplacin al Regne Unit per motius de turisme, negocis o estades curtes de fins a sis mesos. Aquesta autorització serà obligatòria per a tots els ciutadans que actualment no necessiten visat per entrar al país, incloent-hi els nacionals andorrans.

A partir d’aquest dimecres, els ciutadans europeus, inclosos els andorrans, podran sol·licitar l’ETA. Aquesta autorització electrònica tindrà un cost d’entre 10 i 16 lliures esterlines i permetrà múltiples viatges durant dos anys, o fins a l’expiració del passaport del sol·licitant, el que succeeixi primer.

Els viatgers podran tramitar l’ETA a través de l’aplicació mòbil ‘UK ETA app’, disponible a Google Play i Apple Store, o bé mitjançant el web oficial del Regne Unit, GOV.UK – Electronic Travel Authorisation. El procés de sol·licitud requereix que els viatgers proporcionin les seves dades personals, una fotografia digital i responguin una sèrie de preguntes. En la majoria dels casos, la resposta es rep en un termini de tres dies laborables.