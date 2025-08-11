Els centres de dia de la Creu Roja superen el 70% d’ocupació però mantenen una trentena de places lliures

La Creu Roja Andorrana continua ampliant i consolidant la seva xarxa de centres de dia, amb l’objectiu d’oferir una atenció propera i de qualitat a la gent gran i a persones amb diferents graus de dependència. Amb la recent obertura del centre Valls del Nord, a la Massana, ja en són quatre, repartits estratègicament en quatre de les set parròquies del país. Segons detalla Jorge Pérez, director dels centres de dia, “l’ocupació general és superior al 70%”, i la capacitat total combinada és de 108 places.
Cada centre té una capacitat diferent, adaptada a les necessitats i a l’espai disponible. El Centre Major de Sant Julià de Lòria pot acollir un màxim de 10 persones, el Cencra d’Andorra la Vella –el més antic i amb més trajectòria– disposa de 42 places, el centre de Paraires a Escaldes-Engordany té 36 places, i el nou Valls del Nord, a la Massana, pot rebre fins a 20 persones. Pérez explica que ara mateix hi ha unes trenta places disponibles, “aproximadament un 30% de la capacitat màxima”, i apunta que el mes d’agost “és un moment una mica més complicat pel tema de les vacances”. Tot i així, preveu que “al llarg dels propers mesos arribem al 100% de la capacitat ocupada”.
La situació actual varia segons el centre. El de Paraires, a Escaldes, és el que presenta un índex d’ocupació més alt, per sobre del 90%. El Centre Major de Sant Julià i el Cencra d’Andorra la Vella es mantenen al voltant del 70%, mentre que el Valls del Nord, que tot just ha començat a caminar, es troba al 25%. “El balanç és bo”, assegura Pérez sobre aquest últim, tot i reconèixer que l’obertura ha coincidit amb els mesos d’estiu, cosa que “alentereix molt tot el procés d’incorporació de nous usuaris”.
L’accés als centres està completament regulat pel Ministeri d’Afers Socials. La Comissió de Valoració Sociosanitària (COVAS) és qui rep les sol·licituds, fa les valoracions i decideix quines persones entren a les places concertades. “Nosaltres no podem posar més gent de la que està autoritzada”, remarca Pérez. Això també vol dir que, en cas d’haver-hi una llista d’espera, “la gestionaria el Govern”, tot i que actualment no poden confirmar des de l’entitat si n’hi ha, ja que és l’administració general qui porta la gestió.
Un cop la COVAS dona el vistiplau, la família es posa en contacte amb la Creu Roja per pactar l’accés al centre. A partir d’aquí, com explica Pérez, “tot passa a ser responsabilitat nostra”. El dia a dia dels centres es divideix en dues grans àrees: l’atenció a les necessitats bàsiques i l’àmbit terapèutic. Els usuaris que ho necessiten disposen de transport sociosanitari, se’ls recull a casa i, al vespre, se’ls retorna al seu domicili. Un cop al centre, poden esmorzar, dinar i berenar, rebre l’atenció de l’equip d’infermeria, que s’encarrega de medicació i cures, i participar en activitats de fisioteràpia i teràpia ocupacional. Aquestes últimes tenen l’objectiu de “millorar les capacitats i condicions de les persones per mirar de millorar la seva qualitat de vida”.
Els perfils d’usuaris són molt diversos. Pérez explica que hi ha persones que acudeixen al centre per motius socials, “perquè no tenen xarxa, no tenen família ni amics”, i d’altres amb dependències físiques, cognitives o una combinació de les dues. Els graus de dependència poden ser lleus, moderats o greus, i la intervenció s’adapta a cada cas. “Una persona que té molta necessitat a nivell físic, intentem donar-li molta assistència, molt treball, molta rehabilitació; una persona que físicament o cognitivament està prou bé, intentem centrar la feina en mantenir les seves capacitats”, resumeix.
Mirant al futur immediat, Pérez és clar: “Volem posar al 100% el que tenim” i continuar treballant per millorar. També avança que la Creu Roja col·labora en la creació d’un edifici de pisos amb serveis a Sant Julià de Lòria, que inclourà un centre de dia per a gent gran.
L’adequació de l’antic Hotel Peralba, en marxa
El projecte per convertir l’antic Hotel Peralba en un recurs social avança amb treballs paral·lels entre la Creu Roja i el Ministeri d’Afers Socials. Segons Jorge Pérez, “estem treballant en la definició de les necessitats, dels processos i, internament, en la remodelació i adequació dels espais per donar la millor qualitat possible”. La capacitat màxima del recurs encara està per definir, ja que “el que volem és donar la màxima qualitat”, i el perfil de persones que s’hi acolliran també s’està treballant conjuntament amb Afers Socials, tot i que sempre es parlarà de persones en situació de risc d’exclusió social.
L’obertura està prevista per a finals de setembre, amb la intenció que “les habitacions estiguin disponibles l’endemà de la finalització de les obres”. El conveni amb Afers Socials no es farà públic fins que estigui signat, ja que encara es treballa en els detalls, però Pérez assegura que “la relació és exquisida entre Afers Socials, el Govern i la Creu Roja Andorrana” i que, un cop tot estigui definit, s’explicarà “de la manera correcta”.
La ministra d’Afers Socials, Trini Marín, ha explicat a RTVA que aquest acord s’emmarca dins les accions per ampliar el parc d’habitatge, que actualment compta amb una trentena de pisos entre llogats i de propietat, i que a partir de setembre disposarà també “d’habitacions a l’hotel Peralba d’Aixovall, que promou la Creu Roja”. Marín ha precisat que “fem aquest conveni per poder gaudir o tenir certes habitacions per casos també de persones amb una situació de vulnerabilitat o que tinguem una necessitat d’algú que ho necessiti i puguem oferir que estigui a aquest hotel Peralba. És diferent d’un pis perquè allà sí que és una habitació”.