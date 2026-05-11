  • Una gasolinera del Principat. | Marvin Arquíñigo
El Periòdic d'Andorra
Preus a l'alça

Els preus dels carburants es disparen al mes d’abril amb pujades de fins al 17,2% en un mes i gairebé del 49% en un any

Entre l'abril del 2025 i del 2026 la gasolina sense plom de 95 octans i la gasolina sense plom de 98 octans han augmentat un 20,3% i un 19,3%

Durant el mes d’abril ha augmentat el preu mitjà de tots els carburants en comparació amb el mes anterior. El gasoil de calefacció domicili ha augmentat un 16,8%, el gasoil de calefacció botiga un 17,2%, la gasolina sense plom de 95 octans un 10% i la gasolina sense plom de 98 octans un 9,6%. De la mateixa manera, el gasoil de locomoció i el gasoil de locomoció millorat han augmentat un 16% i un 15,7%, respectivament.

Si es compara amb el mes d’abril del 2025, també ha augmentat el preu mitjà de tots els tipus de carburant. El gasoil de calefacció a domicili i el gasoil de calefacció botiga han augmentat un 47% i un 48,7%, respectivament, mentre que el gasoil de locomoció i el gasoil de locomoció millorat han augmentat un 43,3% i un 42%, respectivament. De la mateixa manera, la gasolina sense plom de 95 octans i la gasolina sense plom de 98 octans han augmentat un 20,3% i un 19,3%, respectivament.

Quant a l’anàlisi comparativa dels preus mitjans dels primers quatre mesos de l’any 2026 respecte al mateix període de l’any anterior, el gasoil de locomoció i el gasoil de locomoció millorat han augmentat un 10,5% i un 10%, respectivament. Així mateix, la gasolina sense plom de 95 octans i la gasolina sense plom de 98 octans augmenten un 1,9% i un 1,8%, respectivament. Finalment, el gasoil de calefacció domicili i el gasoil de calefacció botiga han augmentat un 14% i un 15%, respectivament.

Pel que fa a la comparació dels preus mitjans dels darrers dotze mesos amb el mateix període anterior, el gasoil de locomoció i el gasoil de locomoció millorat han disminuït un 0,01% i un 0,1%, respectivament. La gasolina sense plom de 95 octans disminueix un 3,8% i la gasolina sense plom de 98 octans un 3,7%. El gasoil de calefacció domicili i el gasoil de calefacció botiga han augmentat un 1,7% i un 2%, respectivament.

