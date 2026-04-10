Els busos ajusten horaris després de l’hivern amb freqüències variables segons línia i dia a partir del dilluns

Les línies de bus nacional modificaran a partir de dilluns 13 d’abril els seus horaris i freqüències per adaptar-se a l’inici de la temporada mitjana i a la demanda actual. Els canvis afecten les línies L2, L3, L4, L5, L6 i L7, amb ajustos específics que varien segons el dia de la setmana i el recorregut.
Una de les línies amb més variacions és l’L2, la qual, durant els dies laborables, alternarà freqüències de 12 i 15 minuts segons la franja horària, concentrant més pas de busos en hores punta i reduint-lo lleugerament al migdia i al vespre. En caps de setmana i festius, el servei es redueix a una freqüència fixa de 30 minuts.
L’L3 presenta una oferta més limitada, amb intervals de 20 minuts de dilluns a divendres en dues franges diferenciades del dia, mentre que els dissabtes la freqüència passa a ser de 30 minuts. Aquesta línia no oferirà servei els diumenges.
Pel que fa a l’L4, també registra diferències destacades segons origen i dia. De dilluns a divendres manté intervals de 20 minuts en hores de més demanda, mentre que els dissabtes combina freqüències de 20 i 30 minuts. Els diumenges no hi ha servei en alguns trams, tot i que altres recorreguts associats mantenen una freqüència de 30 minuts al llarg del dia.
L’L5 unifica gran part del servei amb freqüències de 30 minuts durant la major part del dia, tant des d’Andorra la Vella com des d’Arinsal, però reforça les primeres hores laborables amb intervals de 20 minuts. Els caps de setmana manté una regularitat de 30 minuts.
En el cas de l’L6, la freqüència general serà de 30 minuts durant tot el dia, tant entre setmana com en caps de setmana i festius, amb l’afegit de serveis addicionals a primera hora del matí en dies laborables.
Finalment, l’L7 és una de les línies amb més freqüència en dies feiners, amb intervals de 15 minuts durant bona part del dia que es redueixen a 20 minuts en les últimes hores. En caps de setmana i festius, però, el servei s’homogeneïtza amb una freqüència de 30 minuts.