  • Les intervencions operatives es van repartir de manera desigual entre les parròquies. | Marvin Arquíñigo
El Periòdic d'Andorra
Balanç anual dels Bombers

Els Bombers gestionen gairebé 16.000 expedients el 2025 amb més de 4.600 serveis operatius arreu del Principat

Les assistències sanitàries i els accidents concentren la major part d’intervencions mentre Andorra la Vella registra el volum més elevat

El Departament de Prevenció i Extinció d’Incendis i Salvaments (DPEIS) va gestionar durant el 2025 un total de 15.994 expedients, segons el balanç anual d’activitat operativa publicat pel departament d’Estadística. D’aquest conjunt, 4.639 corresponen a serveis operatius, mentre que 11.355 fan referència a la gestió de trucades i derivacions d’intervencions a altres organismes com la Policia, el Servei d’Urgències Mèdiques (SUM) o el COEX.

Pel que fa a la tipologia dels serveis, les actuacions sanitàries i d’assistència a persones van ser les més habituals, amb 2.209 intervencions. En segon lloc es troben els accidents, amb 1.242 actuacions. Per darrere es situen les assistències tècniques, amb 449 serveis, i els rescates i salvaments, amb 338.

Les assistències sanitàries i a persones lideren les intervencions dels Bombers amb 2.209 actuacions durant el 2025

Els incendis i explosions van representar 229 intervencions, mentre que altres categories van tenir un pes menor. És el cas dels riscos naturals, amb 47 actuacions, les intervencions relacionades amb seguretat, amb 61, o altres serveis diversos, que van sumar 49 actuacions. També es van registrar tres intervencions vinculades a esdeveniments programats i 12 gestions de trucades específiques. A més, els bombers van intervenir fora del territori en 14 ocasions a Espanya i 12 a França.

Les intervencions operatives es van repartir de manera desigual entre les parròquies. Andorra la Vella va concentrar el volum més elevat d’actuacions, amb 1.377 intervencions, seguida d’Encamp amb 887. A continuació se situen Sant Julià de Lòria, amb 610 actuacions, i la Massana, amb 591. Canillo va registrar 462 intervencions, Escaldes-Engordany en va sumar 435 i Ordino va tancar l’any amb 251 actuacions.

Els Bombers celebren Sant Joan de Déu amb el focus en el relleu generacional i la incorporació de nous efectius

