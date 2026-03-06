Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
SUBSCRIU-T'HI
  • Els Bombers celebren el patró Sant Joan de Déu amb el focus en el relleu generacional i la incorporació de nous efectius. | SFGA / CEsteve
El Periòdic d'Andorra
Diada

Els Bombers celebren Sant Joan de Déu amb el focus en el relleu generacional i la incorporació de nous efectius

En aquest sentit, de cara als pròxims mesos també està prevista la cobertura de sis places vacants per mantenir el nombre d'agents

El Cos de Bombers ha celebrat aquest divendres la diada del seu patró, Sant Joan de Déu, amb un acte a la caserna de Santa Coloma que ha servit per reconèixer la tasca del cos i posar el focus en els reptes de futur, especialment el relleu generacional. A la celebració han assistit, cal esmentar, el cap de Govern, Xavier Espot, la ministra de Justícia i Interior, Ester Molné, i el director dels Bombers, Jordi Farré.

Durant la sessió s’ha destacat el moment de transició que viu el cos, amb diverses jubilacions i la necessitat d’incorporar nous efectius per garantir la continuïtat del servei. En aquest sentit, enguany s’han incorporat set nous membres, entre els quals també hi ha noves bomberes, amb l’objectiu de reforçar l’equip i avançar cap a un cos més divers. De cara als pròxims mesos també està prevista la cobertura de sis places vacants per mantenir el nombre d’agents. A més, la renovació de material operatiu −com el recent vehicle d’intervenció− ha de reforçar la capacitat de resposta del servei davant situacions d’emergència.

L’acte també ha servit per posar en relleu la feina feta pels Bombers en diferents operatius, especialment durant aquest hivern en rescats de muntanya. Així, també s’ha reconegut la seva participació en operatius destacats fora del país, com la col·laboració en l’extinció dels incendis forestals d’Astúries, la tasca del Grup de Rescat Caní i la implicació en el projecte solidari Bombers amb causa.

En darrer lloc, i en el marc de la celebració, s’han lliurat els diplomes als set efectius de la 38a promoció i s’han entregat medalles als professionals amb 25 anys de servei. També s’ha retut homenatge als cinc bombers que s’han jubilat durant l’últim any després de dècades de trajectòria al cos.

Comparteix
Notícies relacionades
França afirma que el risc és igual al d’abans del despreniment mentre uns sensors amb semàfor vigilaran la via
L’USdA valora fer mobilitzacions contra la proposta de descongelació dels lloguers mentre el Govern la defensa
Els Bombers preveuen renovar la flota en sis anys i afrontar el relleu generacional amb un 30% de jubilacions

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Comparteix
Notícies destacades
  • Societat
Als propietaris no els acaba de convèncer la proposta del Govern sobre la descongelació dels lloguers
  • Societat
La prostitució en línia estarà penada al nou Codi Penal que el Govern passarà a aprovació la pròxima setmana
  • Societat
El cònsol major canillenc destaca la voluntat de la corporació d’escoltar els veïns afectats pel pla d’urbanisme
Actualitat de les Parròquies
  • Parròquies
Inversió de gairebé 250.000 euros per rehabilitar el nou tram de camí verd entre els pobles de Meritxell i Prats
  • Parròquies
Escaldes-Engordany impulsa noves plantacions d’arbres a la parròquia per apropar la natura al teixit urbà
  • Cultura, Parròquies
Sant Julià acollirà el rodatge de ‘11’, una coproducció en català que mobilitzarà fins a 115 professionals durant deu dies
Publicitat
Enquesta
Publicitat
Publicitat
Publicitat

SUBSCRIU-T'HI

De la redacció al teu dispositiu