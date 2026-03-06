Els Bombers celebren Sant Joan de Déu amb el focus en el relleu generacional i la incorporació de nous efectius

El Cos de Bombers ha celebrat aquest divendres la diada del seu patró, Sant Joan de Déu, amb un acte a la caserna de Santa Coloma que ha servit per reconèixer la tasca del cos i posar el focus en els reptes de futur, especialment el relleu generacional. A la celebració han assistit, cal esmentar, el cap de Govern, Xavier Espot, la ministra de Justícia i Interior, Ester Molné, i el director dels Bombers, Jordi Farré.
Durant la sessió s’ha destacat el moment de transició que viu el cos, amb diverses jubilacions i la necessitat d’incorporar nous efectius per garantir la continuïtat del servei. En aquest sentit, enguany s’han incorporat set nous membres, entre els quals també hi ha noves bomberes, amb l’objectiu de reforçar l’equip i avançar cap a un cos més divers. De cara als pròxims mesos també està prevista la cobertura de sis places vacants per mantenir el nombre d’agents. A més, la renovació de material operatiu −com el recent vehicle d’intervenció− ha de reforçar la capacitat de resposta del servei davant situacions d’emergència.
L’acte també ha servit per posar en relleu la feina feta pels Bombers en diferents operatius, especialment durant aquest hivern en rescats de muntanya. Així, també s’ha reconegut la seva participació en operatius destacats fora del país, com la col·laboració en l’extinció dels incendis forestals d’Astúries, la tasca del Grup de Rescat Caní i la implicació en el projecte solidari Bombers amb causa.
En darrer lloc, i en el marc de la celebració, s’han lliurat els diplomes als set efectius de la 38a promoció i s’han entregat medalles als professionals amb 25 anys de servei. També s’ha retut homenatge als cinc bombers que s’han jubilat durant l’últim any després de dècades de trajectòria al cos.