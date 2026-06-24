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  • La incidència, detectada en una habitació del segon pis, ha obligat a desallotjar preventivament els ocupants del centre residencial. | Arxiu El Periòdic
El Periòdic d'Andorra
Intervenció dels serveis d'emergència

Els Bombers evacuen el CREI després d’un incendi originat en una habitació que ha generat una intensa fumera

L'incendi, originat en una paperera d'una habitació del segon pis, ha comportat l'evacuació preventiva dels residents i cuidadors del centre

Els Bombers han intervingut la nit d’aquest dimarts al Centre Residencial d’Educació Intensiva (CREI) després de rebre, a les 23.41 hores, un avís per una important presència de fum a l’interior de l’edifici. Segons han confirmat fonts del cos a aquesta casa, una vegada al lloc dels fets han localitzat l’origen de l’incendi en una habitació del segon pis, on el foc s’hauria iniciat en una paperera, tot i que a hores d’ara es desconeixen les causes d’aquest.

El menor vinculat a l’habitació afectada ha estat atès pels sanitaris i posteriorment ha quedat custodiat

Davant la situació, els efectius d’emergència han procedit a evacuar preventivament a les persones que hi havia dins del centre. Segons han explicat, el desallotjament ha afectat aproximadament mitja dotzena de persones entre residents i cuidadors. L’incendi ha generat una notable acumulació de fum a l’interior de l’edifici, fet que ha motivat l’activació del dispositiu d’emergència. Tot i això, no s’han notificat ferits ni persones intoxicades com a conseqüència directa del foc.

Pel que fa al menor que ocupava l’habitació afectada, aquest ha estat atès pels serveis sanitaris per comprovar que no hagués patit cap lesió ni cap afectació derivada de la inhalació de fum. Segons les mateixes fonts, posteriorment ha quedat sota custòdia policial mentre s’esclareixen les circumstàncies dels fets.

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