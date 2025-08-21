Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
  Després de protegir una aldea afectada, els sis efectius continuen amb tasques preventives a Pola de Somiedo, Perlunes i Caunedo.
Continuen amb les tasques preventives

Els bombers andorrans completen el segon dia d’actuació a Astúries en la lluita contra els incendis forestals

Després de protegir una aldea afectada, els sis efectius continuen amb tasques preventives a pobles com Pola de Somiedo, Perlunes i Caunedo

Els Bombers d’Andorra han informat que aquest dijous compleixen el segon dia de treball sobre el terreny a Astúries, en el marc del dispositiu d’extinció dels incendis forestals que afecten diverses zones de la comunitat autònoma. Segons han explicat a través de les xarxes socials, durant la primera jornada l’equip desplaçat va centrar-se en la protecció d’una aldea amenaçada pel foc. Avui, les tasques continuen amb accions preventives en municipis com Pola de Somiedo, Perlunes i Caunedo, on es treballa per assegurar els nuclis de població davant l’avanç de les flames.

El cos ha subratllat que aquesta intervenció a Astúries s’emmarca dins de la col·laboració transfronterera en matèria d’emergències, la qual permet la mobilització d’efectius andorrans en suports puntuals quan la situació als territoris veïns ho requereix. Cal recordar que el dispositiu andorrà està format per sis efectius, un camió cisterna i un vehicle lleuger.

