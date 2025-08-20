Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
SUBSCRIU-T'HI
  • La dotació dels bombers que s'ha desplaçat fins a Astúries. | Govern d'Andorra
El Periòdic d'Andorra
Suport a Espanya

La dotació de sis efectius del Cos de Bombers d’Andorra ja és a Astúries per col·laborar amb l’extinció d’incendis

La ministra d’Exteriors, Imma Tor, destaca que la missió reflecteix la cooperació i la solidaritat entre els dos països en situacions d’emergència

Una dotació dels bombers d’Andorra ja es troba a Astúries per tal de donar suport en l’extinció dels incendis que durant aquests dies afecten el nord-oest d’Espanya. La ministra d’Afers Exteriors, Imma Tor, ha compartit en una piulada a les xarxes socials la imatge dels bombers en terres espanyoles i ha refermat que “en moments difícils, la cooperació i la solidaritat són essencials”. Així mateix, ha volgut deixar palès que amb aquesta acció “Andorra és al costat del poble espanyol”.

Els efectius andorrans han estat acollits pel Departament de Protecció Civil de la zona. Pel que fa a les tasques a desenvolupar, de moment, s’estan dedicant a vigilar que no es reactivi el foc en determinades zones, perquè “aquesta és una feina molt important, tot i que, com que avui ha plogut, és possible que en les pròximes hores se’ls assigni una altra tasca”, ha explicat la ministra de Justícia i Interior, Ester Molné.

El dispositiu andorrà està format per sis efectius, un camió cisterna i un vehicle lleuger. Aquesta acció s’emmarca en l’esperit de cooperació bilateral i solidaritat que caracteritza les relacions entre Andorra i Espanya, especialment en situacions d’emergència. Actualment, hi ha una quarantena de focs actius, amb especial incidència a Galícia, Castella i Lleó, Extremadura i Astúries.

El dispositiu andorrà està format per sis efectius, un camió cisterna i un vehicle lleuger. | Govern d’Andorra

Comparteix
Notícies relacionades
L’accés a Os de Civís podria reobrir dijous, però el risc de noves pluges manté en alerta els equips d’emergència
Prop d’una quarantena de clients es veuen afectats per l’esllavissada que encara manté tallat l’accés a Os de Civís
Cairat mostra la seva “sorpresa” per la manca d’alertes meteorològiques malgrat les pluges intenses registrades

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Comparteix
Notícies destacades
  • Societat
Salut incorpora els tractaments de transició de gènere a la cartera i fixa en 16 anys l’edat mínima per a l’hormonal
  • Societat
L’Apapma no veu “necessari ni viable” el projecte del futur parc eòlic del Maià i alerta dels impactes mediambientals
  • Societat
El sorteig de caça de l’isard assigna 263 captures amb l’estrena dels vedats de Ransol, Sorteny i Xixerella
Actualitat de les Parròquies
  • Parròquies, Societat
Sant Julià preveu restablir aquest dijous el trànsit al carrer Doctor Palau després de les tasques de manteniment
  • Parròquies, Política
La capital obrirà un procediment negociat per fer realitat el projecte d’habitatge publicoprivat a Terra Vella
  • Parròquies
Canillo inverteix gairebé 47.000 euros en la rotonda del Tarter amb una escultura de la Copa del Món d’esquí
Publicitat
Enquesta
Publicitat

SUBSCRIU-T'HI

De la redacció al teu dispositiu

SUBSCRIU-T'HI
Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp

Els nostres socis

all_pyrenees

Col·labora

presidencia_h3

© elperiodic.ad | 1997 - 2024

SUBSCRIU-T'HI

De la redacció al teu dispositiu