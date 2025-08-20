La dotació de sis efectius del Cos de Bombers d’Andorra ja és a Astúries per col·laborar amb l’extinció d’incendis

Una dotació dels bombers d’Andorra ja es troba a Astúries per tal de donar suport en l’extinció dels incendis que durant aquests dies afecten el nord-oest d’Espanya. La ministra d’Afers Exteriors, Imma Tor, ha compartit en una piulada a les xarxes socials la imatge dels bombers en terres espanyoles i ha refermat que “en moments difícils, la cooperació i la solidaritat són essencials”. Així mateix, ha volgut deixar palès que amb aquesta acció “Andorra és al costat del poble espanyol”.
Els efectius andorrans han estat acollits pel Departament de Protecció Civil de la zona. Pel que fa a les tasques a desenvolupar, de moment, s’estan dedicant a vigilar que no es reactivi el foc en determinades zones, perquè “aquesta és una feina molt important, tot i que, com que avui ha plogut, és possible que en les pròximes hores se’ls assigni una altra tasca”, ha explicat la ministra de Justícia i Interior, Ester Molné.
El dispositiu andorrà està format per sis efectius, un camió cisterna i un vehicle lleuger. Aquesta acció s’emmarca en l’esperit de cooperació bilateral i solidaritat que caracteritza les relacions entre Andorra i Espanya, especialment en situacions d’emergència. Actualment, hi ha una quarantena de focs actius, amb especial incidència a Galícia, Castella i Lleó, Extremadura i Astúries.
