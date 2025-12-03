Casal minimitza la preocupació i afirma que la situació de la pesta porcina africana està controlada al Principat

El ministre de Medi Ambient, Agricultura i Ramaderia, i portaveu del Govern, Guillem Casal, ha volgut transmetre tranquil·litat a la ciutadania davant els casos de pesta porcina africana detectats a Catalunya, tot remarcant que “per sort no hem detectat cap cas de les malalties com la dermatosi nodular contagiosa, la grip aviària o ara la pesta porcina africana”.
Casal ha assenyalat que, malgrat la situació de risc i la presència de contagis entorn del Principat, al país no s’ha registrat cap incidència, recordant que “el cos de Banders està constantment vigilant”. Pel que fa al protocol de detecció, ha explicat que “si trobem un cas de mort de porc senglar que no és degut a la caça o a l’atropellament, es fan unes anàlisis”, subratllant també que, en cas de contagi, “un cop es contagien a les poques hores acaben morint”.
La tasca de prevenció s’articula a través de les batudes administratives, les quals, segons ha explicat, “són aquelles fomentades per l’administració i van destinades al porc senglar”. Per poder efectuar-les, i considerant que són “necessàries”, s’ha “modificat el reglament de caça”, a través d’un canvi que afecta principalment els caçadors que utilitzen gossos i pretén incentivar la participació mitjançant ajuts en cas que l’animal pateixi un atac d’un porc senglar. En aquest sentit, “el Ministeri de Medi Ambient es fa càrrec dels costos veterinaris i medicaments”, i també “en cas de defunció del gos, l’administració subvenciona al caçador”.
Casal ha remarcat que recentment s’han dut a terme quatre batudes administratives, i que la més fructífera es va realitzar fa quinze dies, amb l’abatiment de “sis porcs senglars”
Així, Casal ha remarcat que recentment s’han dut a terme quatre batudes administratives, i que la més fructífera es va realitzar fa quinze dies, amb l’abatiment de “sis porcs senglars“. A més, ha indicat que ha mantingut contacte amb el president de la Federació Andorrana de Caça i Pesca, Josep Maria Cabanes, per intensificar aquestes actuacions, recordant també que, mitjançant el programa Poctefa, Andorra realitza 120 mostres de diversos porcs abatuts per garantir la salut de la fauna salvatge.
A prop d’aconseguir la “immunitat de grup“
En la mateixa línia de tranquil·litat, Casal ha recordat que la cabana bovina està a punt d’assolir la immunitat de grup contra la Dermatosi Nodular Contagiosa, assenyalant que el Govern es va avançar en la vacunació del ramat i que actualment ja s’ha assolit prop del 60% d’animals immunitzats. Segons el ministre, aquestes dades indiquen que cada vegada s’és més a prop d’assolir la immunitat de grup.