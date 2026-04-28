  Un usuari amb el seu telèfon mòbil. | Arxiu El Periòdic
Estadística

Els abonats als serveis de telefonia mòbil creixen un 3,3%, mentre que els de telefonia fixa ho fan en un 1,6%

El tràfic per internet en GB durant el mes de març se situa en 15,96 milions de GB, fet que representa una variació percentual positiva de més del 5%

Els abonaments per servei durant el mes de març se situen en 54.453 abonats als serveis de telefonia fixa, 132.857 abonats als serveis de telefonia mòbil i 44.451 abonats a internet de banda ampla. Aquestes dades suposen una variació percentual positiva de l’1,6% respecte del mes de març de l’any anterior en telefonia fixa i del 3,3% en telefonia mòbil. Quant als abonats a internet de banda ampla, també es registra una variació percentual positiva, del 2,9%, respecte al mateix mes de l’any anterior.

D’altra banda, el tràfic telefònic en minuts sense internet durant el mes de març se situa en 11,20 milions, el que representa una variació percentual negativa del 8,4% respecte al mateix mes de l’any anterior. Pel que fa al tràfic nacional, ha estat de 8,65 milions de minuts (77,2% del total i equivalent a un 4% més respecte de l’any anterior), mentre que el tràfic internacional ha estat de 2,55 milions de minuts (22,8% del total i equivalent a un 34,7% menys respecte a l’any anterior).

Així mateix, el tràfic per internet en GB durant el mes de març se situa en 15,96 milions de GB, fet que representa una variació percentual positiva del 5,4% respecte al mateix mes de l’any anterior.

En termes generals, s’observa una clara disminució de l’ús del tràfic telefònic de veu, tant nacional com internacional, que es tradueix en un augment constant de l’ús d’internet i, de manera molt destacada, del tràfic mòbil.

