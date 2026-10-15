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  • Persones comprant en edicions anteriors del Vide Dressing de la Massana. | Comú de la Massana
Alba Jiménez Ibáñez
Moda sostenible i reutilitzable

El Vide Dressing obre una nova edició a la Massana amb més de 6.000 articles de segona mà distribuïts en 80 parades

El mercat tindrà lloc durant tot el cap de setmana i oferirà roba, calçat i complements de moda a l’edifici de les Fontetes i a la Sala de la Closeta

La Massana serà la protagonista de la moda de segona mà aquest cap de setmana. Divendres 16 d’octubre comença l’edició de tardor del Vide Dressing, el mercat de roba vintage que aposta per la reutilització, el consum responsable i l’economia circular. Així, es posaran a la venda més de 6.000 articles entre calçat, peces de roba, complements i accessoris distribuïts en 80 parades, ubicades en l’edifici de les Fontetes i a la Sala de la Closeta. L’horari del mercat serà el divendres 16 en torn de tarda, de 16.00 a 20.00 hores; el dissabte 17, de 10.00 a 20.00 hores, i diumenge 18, des de les 10.00 fins a les 14.00 hores.

Al llarg de la jornada, el Comú de la Massana enquestarà els compradors per tal de conèixer la seva opinió respecte de l’organització del mercat i així poder avaluar aspectes de millora de cara a les properes edicions. La consellera de Dinamització, Bet Rossell, ha afirma que l’objectiu del mercat és «fomentar la reutilització i el consum responsable». A més, l’esdeveniment també vol afavorir la trobada i l’intercanvi entre les participants i el públic.

En aquest sentit, Rossell ha presentat com a novetat d’enguany una guia per als paradistes amb recomanacions per organitzar i presentar els estands, classificar els articles per categories i facilitar la compra als visitants. Així, i després de dotze anys de trajectòria, la iniciativa s’ha consolidat com un espai de compravenda de roba i complements de segona mà. Cal destacar que en l’edició de primavera es van vendre prop de 5.000 productes.

El Vide Dressing de tardor donarà prioritat als residents de la Massana per inscriure’s a les diferents parades

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El Vide Dressing obre una nova edició a la Massana amb més de 6.000 articles de segona mà distribuïts en 80 parades
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