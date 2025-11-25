El Superior ratifica l’absolució de l’oncle i el nebot acusats d’agressió sexual al Pas de la Casa el gener del 2024

El Tribunal Superior de Justícia ha confirmat l’absolució de l’oncle i el nebot britànics acusats d’agressió sexual pels fets ocorreguts el gener del 2024 al Pas de la Casa. Així, s’ha desestimat el recurs presentat per la Fiscalia i s’ha ratificat íntegrament la decisió del Tribunal de Corts, que el juny passat ja havia conclòs que no hi havia prou indicis per formular una condemna.
El cas va arribar al Superior el setembre, quan el ministeri fiscal va demanar revisar el dictamen de Corts i imposar penes de presó i d’expulsió. Concretament, la Fiscalia reclamava vuit anys de presó i vint d’expulsió per a l’oncle, i vuit anys i tres mesos de presó més vint d’expulsió per al nebot. El recurs defensava que el testimoni de la víctima era consistent en els elements essencials i que diversos punts del relat, com l’afectació emocional immediata o les lesions descrites, reforçaven la versió incriminatòria.
Les defenses, en canvi, van sostenir que Corts ja havia fet una valoració exhaustiva i que no hi havia cap element sòlid que permetés desvirtuar la presumpció d’innocència. Les advocades van remarcar que existien contradiccions en la reconstrucció dels fets i que el temps real durant el qual els tres joves van coincidir dins l’habitació de l’hotel era molt inferior al que sostenia el ministeri públic.
D’aquesta manera, la sentència del Superior confirma que els registres electrònics i les càmeres situen l’estada conjunta en només pocs minuts, a més d’assenyalar que els informes forenses no van permetre obtenir cap perfil genètic atribuïble als acusats i que les restes detectades eren mínimes i no concloents. Pel que fa a les lesions, cal recordar que la resolució recull que els perits van exposar alternatives compatibles amb altres situacions i que no podien vincular-se de manera fiable amb els fets investigats.