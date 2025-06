Veredicte del Tribunal de Corts

El Tribunal de Corts absol l’oncle i el nebot acusats de violació pels fets ocorreguts al Pas de la Casa

El nebot rep una condemna per consum de drogues durant l’estada al país tot i haver estat exculpat del delicte principal

El Tribunal de Corts ha dictat aquest matí la sentència pel cas de la presumpta agressió sexual ocorreguda al Pas de la Casa el gener del 2024. Els dos homes acusats, oncle i nebot, han estat finalment absolts del delicte de violació per manca de proves concloents. Tot i això, el tribunal ha condemnat el nebot a un mes d’arrest nocturn i a una multa de 2.000 euros per consum de drogues. La defensa disposa ara de 15 dies per presentar recurs contra la resolució.

La denúncia es remunta al gener del 2024, quan una jove va acusar els dos homes d’una agressió sexual en una habitació d’hotel del Pas de la Casa. Els presumptes agressors, oncle i nebot, van ser detinguts i empresonats provisionalment, on han passat 14 mesos abans de quedar en llibertat a l’espera de sentència, després de la petició de la defensa en la fase final del judici.

El judici, que va durar diverses jornades, va estar marcat per la manca de proves concloents. El relat de la víctima va presentar, segons la defensa, contradiccions importants: fins a cinc versions dels fets clau. També es va posar en dubte la seva credibilitat davant la manca de lesions en zones del cos que, segons el seu testimoni, haurien d’haver estat afectades. La defensa va remarcar que les equimosis visibles als braços no concordaven amb una agressió tal com la va descriure la víctima.

Pel que fa a les proves biològiques, l’informe de la Guàrdia Civil va confirmar la presència d’ADN masculí, però no es va poder determinar-ne la titularitat. A més, les anàlisis forenses van indicar que la majoria de restes biològiques pertanyien a la víctima i que no es van trobar restes de biològiques atribuïbles als acusats. Els forenses van apuntar la possibilitat de contaminació de les mostres, afeblint encara més el vincle amb els imputats.

També es va debatre sobre el funcionament de la porta de l’habitació, que, segons la defensa, presentava un registre de desbloquejos que no permetria una situació com la descrita per la víctima. Així mateix, es va destacar que els acusats van continuar fent vida normal després dels fets, fet que contradiria un intent d’amagar o fugir de les presumptes accions.

La Fiscalia va mantenir fins al final la seva petició inicial de més de vuit anys de presó i expulsió del país per a tots dos acusats. Malgrat això, el Tribunal de Corts ha optat per l’absolució, davant la manca de proves que permetin acreditar els fets més enllà de tot dubte raonable. El tribunal sí ha imposat una pena menor al nebot, que complirà arrest nocturn durant un mes i haurà d’abonar una multa de 2.000 euros.