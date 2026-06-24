El Tribunal de Comptes demana als comuns i a Govern a ajustar les inversions a la capacitat real d’execució

El Tribunal de Comptes considera que les administracions públiques haurien d’ajustar millor les seves previsions d’inversió a la capacitat real d’execució. Aquesta és una de les principals conclusions recollides a la memòria corresponent a l’exercici 2024, que posa de manifest que els set comuns i el Govern han executat només el 55,24% de les inversions pressupostades.
En conjunt, les administracions han liquidat inversions per valor de 107,17 milions d’euros, mentre que les previsions inicials ascendien a 194,01 milions. Davant d’aquestes xifres, el Tribunal recomana que les institucions elaborin els seus pressupostos d’inversió tenint en compte la seva capacitat efectiva de dur-los a terme, per evitar que les previsions contingudes en les lleis i ordinacions pressupostàries quedin desvirtuades.
Pel que fa al grau d’execució, el comú d’Escaldes-Engordany és l’administració que presenta el percentatge més elevat, amb un 68,59% de les inversions previstes executades. La segueix la Massana amb un 65,5%. En tercer lloc se situa el Govern, que ha materialitzat el 54,38% de les inversions pressupostades.
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A l’altre extrem de la classificació es troba Ordino, que només ha executat el 26,98% de les inversions previstes, seguida de Sant Julià de Lòria amb un 39,68%. En aquests dos casos, el Tribunal de Comptes recorda que no ha pogut fiscalitzar els comptes corresponents. Per la seva banda, Andorra la Vella ha assolit una execució del 56,31%, Encamp del 59,79% i Canillo del 47,18%.
La memòria també torna a incidir en una observació recurrent dels darrers exercicis: l’aprovació de modificacions pressupostàries a finals d’any per donar cobertura a despeses que, en el moment d’adquirir-se els compromisos, no disposaven de consignació suficient.
Aquesta situació s’ha detectat, entre altres organismes, al Govern, al Servei Andorrà d’Atenció Sanitària (SAAS), a la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS) i a l’Agència Estatal de Resolució d’Entitats Bancàries (AREB). En el cas de l’Executiu, les modificacions pressupostàries assenyalades pel Tribunal ascendeixen a 4,23 milions d’euros, mentre que en el cas del SAAS i la CASS corresponen a imports inferiors.