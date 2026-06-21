El Tribunal de Comptes retreu al Govern un excés d’hores extres i qüestiona canvis pressupostaris recurrents

El Govern va nomenar el 2024 personal interí fins a la finalització de l’exercici que torna a ser nomenat, per urgència, per a l’any posterior, contravenint el que regula l’article 109 de la Llei de la Funció Pública. Així ho alerta el Tribunal de Comptes en l’informe corresponent a la fiscalització duta a terme amb relació a l’exercici 2024. No és l’única remarca que el tribunal fa respecte del personal, ja que novament torna a alertar sobre el fet que hi ha empleats públics que han excedit el nombre d’hores extres previst pel reglament de sistemes de compensació les quals, «a més de contràries a la norma esmentada, són indicadores de debilitats i ineficiències organitzatives», exposen des de l’ens.
Es dona la circumstància que tres d’aquests treballadors que van excedir les hores en van fer més de 300; dotze en van fer entre 200 i 300; 27 entre 150 i 200 i 31 entre 120 i 150. Des de l’Executiu es va respondre en les al·legacions presentades recordant la disposició addicional segona de la llei que estableix que es poden excedir en casos puntuals i justificats i que les que van fer aquests 73 treballadors estan «motivades i conformades amb les signatures del secretari d’Estat o del director del departament».
Pel que fa al personal interí, es posa en relleu que el fet d’haver de tornar a nomenar cada any aquest personal interí ve causat per la necessitat dels departaments de «donar continuïtat als serveis prestats, fonamentats en les càrregues de treball i els recursos existents». Aquestes al·legacions han estat insuficients per al Tribunal de Comptes, que s’ha mantingut en el seu criteri.
Modificacions pressupostàries properes al tancament de l’exercici
Des del tribunal també es fan un seguit de comentaris al voltant de la comptabilitat dels comptes públics i així s’alerta del fet que el Govern ha aprovat modificacions pressupostàries per import de 4.229.029 euros en dates properes al tancament de l’exercici, quan, en el moment d’adquirir els compromisos, no existia la consignació pressupostària adequada i suficient per atendre’ls, la qual cosa contravindria la llei de les finances públiques. I també que s’observen transferències de crèdit per un import total de 5.489.182 euros, que minoren crèdits de despeses de capital que prèviament havien estat incrementades mitjançant transferències de crèdit. Així mateix, també s’observen transferències de crèdit per un import total de 3.123.006 euros, que minoren crèdits de despeses corrents que prèviament havien estat augmentats mitjançant transferències de crèdit.
Des de l’executiu es defensa que el ministeri de Finances duu a terme un seguiment periòdic de l’evolució del contingut del pressupost i en particular del capítol 1 i que ja s’havia detectat aquesta desviació i s’havia bloquejat una partida amb l’import suficient per cobrir-la. Pel que fa a la segona remarca s’argumenta que el criteri que fa servir el Tribunal de Comptes és «més restrictiu» que el que aplica l’executiu i també s’exposa que per evitar disfuncions en la gestió de la despesa i clarificar el criteri d’acord amb la pràctica del Govern en la llei del pressupost del 2026 s’ha modificat la llei de finances públiques per aclarir conceptes.
Els que no han fet els ‘deures’
L’informe de fiscalització del Tribunal de Comptes ha estat publicat aquesta setmana i en la memòria des de l’ens i en la qual es posa en relleu que tot i estar prevista en el pla de treball per l’any 2025, no s’ha dut a terme la fiscalització corresponent al Fòrum Nacional de la Joventut d’Andorra en no haver rebut la liquidació de comptes definitiva en el termini establert; tampoc s’han finalitzat les fiscalitzacions corresponents a l’Institut Nacional de l’Habitatge i Ramaders d’Andorra, ja que les liquidacions de comptes corresponents a l’exercici 2024 van ser lliurades al tribunal fora de termini. Aquesta circumstància ha comportat que els informes que se’n derivin no s’incloguin en aquesta memòria, i que seran lliurats al Consell General juntament amb els treballs corresponents a l’any 2026.
Tampoc s’han finalitzat les fiscalitzacions relatives al comú d’Ordino i al comú de Sant Julià de Lòria atès que les liquidacions de comptes corresponents a l’exercici 2024 també van ser lliurades fora de temps. Quant als quarts, el tribunal no ha rebut cap mena d’informació comptable, sense que hi hagi cap variació respecte a la situació i actuacions ja descrites en memòries anteriors.