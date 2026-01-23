Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
  • Una persona donant sang, aquests dies a la Llacuna. | Marvin Arquíñigo
Pol Forcada Quevedo
Acció solidària

El trasllat a la Llacuna dona els seus fruits i la primera campanya del 2026 supera les 400 donacions de sang

Vist l'èxit, Saurí avança que la cita que es durà a terme amb el col·legi Sant Ermengol enguany també es desplaçarà al cèntric centre cultural

La primera campanya de donació de sang de l’any, la vuitena que es desenvolupa de bracet amb l’Escola Andorrana, ha clos aquesta tarda i “ha sigut tot un èxit”. Així de clar ha estat el secretari general de la Creu Roja Andorrana, Joan Saurí, fent esment que el canvi d’ubicació cap al Centre Cultural de la Llacuna hi ha tingut molt a veure. “Sempre estem entorn les 350 donacions [el global dels tres dies], però ahir se’n van fer més de 150 i crec que passarem les 400”, ha esmentat en declaracions a EL PERIÒDIC. “Estem parlant d’una xifra estratosfèrica”, ha afegit.

En ser demanat pel lloc, ha reconegut que un de cèntric “sempre va bé i és més atractiu”. Encara més, ha avançat que la campanya que es durà a terme amb el col·legi Sant Ermengol enguany també es traslladarà a la Llacuna perquè “hem vist que té molt més èxit que no pas desplaçar-se fins allà”. Per aquest motiu, l’objectiu de mantenir-se al voltant dels 1.500 oferiments en el recompte anual es podria inclús incrementar si es mantingués aquest ritme. “Estem molt contents”, ha enaltit Saurí.

Val a dir que l’incident ferroviari a Adamuz ha fet un efecte crida, amb la població molt més sensibilitzada. “Una donació de sang pot arribar a salvar tres vides i hi ha gent que la necessita constantment, sempre val la pena tenir aquestes reserves”, ha subratllat el secretari general de la Creu Roja Andorrana, tot fent memòria que la sang no es pot extreure d’enlloc més que d’un ésser humà. Ni d’animals, ni de sang sintètica.

En tot cas, ha celebrat la participació del jovent. “Va molt bé tenir un planter”, ha dit, mencionant que “l’interessant de la xifra, la qual la tindrem dilluns, són els nous donants: tots aquests joves que arrosseguen els seus pares”. Finalment, ha recordat que la següent cita per donar sang serà a finals de març al pavelló Toni Martí, en l’acció conjunta amb el MoraBanc Andorra.

