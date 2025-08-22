El trànsit entre Andorra i Os de Civís es restablirà amb normalitat a les 19.00 hores si la meteorologia ho permet

El trànsit entre Andorra i Os de Civís, mitjançant la CG-6, quedarà restablert avui mateix si les condicions meteorològiques ho permeten. Més concretament a les 19.00 hores, segons ha avançat a EL PERIÒDIC el president de l’Entitat Municipal Descentralitzada d’Os de Civís, Jordi Betriu. En afegit, fonts consultades per aquest mitjà han assegurat que les tasques de neteja han estat molt bones i que s’han dut a terme amb rapidesa, aspectes que sumats a la dotació de més seguretat a la carretera fan que l’accés amb el municipi català pugui tenir pista oberta amb normalitat aquest mateix divendres.
Ara bé, aquest migdia s’ha dut a terme una reunió entre els diferents actors implicats al mateix poble, i en aquesta s’ha decidit que la carretera continuï tallada fins que les autoritats espanyoles, que són quines tenen la competència de la zona, donin el vistiplau per obrir-la definitivament –decisió que hauria d’arribar entorn les 19.00 hores–. Cal esmentar que aquest matí ha partit des d’Os de Civís un darrer comboi amb els hostes que encara no n’havien pogut sortir, i que la carretera romandrà tota la jornada amb l’avís de calçada lliscant i amb sorra.
Segons les mateixes fonts, i tal com va avançar ahir aquest mitjà, també hi ha hagut algunes persones, ben poques, que ahir van provar sort per la coneguda ‘ruta del contraban’, només transitable amb 4×4 i no gaire recomanable perquè la pluja l’ha malmès aquests dies. “Jo vaig aconsellar de no fer-ho tret que fos gent amb pràctiques del terreny”, ha comentat Betriu, afegint que “ara hi pot passar tothom qui vulgui” i que el mateix poble d’Os de Civís no ha patit afectacions en infraestructures, però sí de “reserves que havien d’arribar”.
Val a dir que la previsió meteorològica anuncia alguna gotellada per a aquesta tarda, tot i que serà breu amb, en principi, més insistència entre les 19.00 i les 20.00 hores. No serà fins diumenge que podria tornar a caure algun ruixat, però també breu a la tarda. De cara a l’inici de la setmana vinent, entre les 14.00 i les 15.00 hores, el dilluns i el dimarts sí que s’esperen aigües més consistents.