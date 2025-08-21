S’estableix un pas controlat de combois a Os de Civís amb horaris fixos, però la carretera continuarà tancada al trànsit

La carretera que connecta amb Os de Civís continuarà tancada al trànsit, tot i que ja s’ha establert un dispositiu especial perquè els veïns i visitants puguin sortir del poble de manera segura. Els combois, que circularan sota vigilància i amb pas alternatiu, s’han programat per avui dijous a les 13.30 i a les 21.30 hores , mentre que demà ho farà unicament a les 09.30 hores.
La decisió s’ha pres en el marc d’una reunió de seguiment amb representants dels cossos especials d’Andorra, Catalunya i Espanya. Segons s’ha remarcat, aquest pas no significa la reobertura de la carretera, sinó una mesura temporal i controlada. Tal com ja va avançar ahir la ministra de Justícia i Interior, Ester Molné, els treballs s’estan centrant en aquest moment en l’habilitació d’un pas d’emergència per garantir l’accés de vehicles sanitaris si fos necessari. La titular d’Interior també va remarcar que la circulació no es restablirà fins que hi hagi el 100% de garanties de seguretat.