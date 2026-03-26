El total de visitants que van accedir al Principat al febrer presenta una caiguda superior al 17% envers l’any passat

Al mes de febrer van entrar al país un total de 607.610 visitants, dels quals 386.893 van ser turistes (63,7%) i 220.717 eren excursionistes (36,3%). Així, i respecte al febrer de l’any passat, el nombre de visitants presenta una variació negativa del 17,1%. El nombre de turistes també presenta una variació negativa, en el seu cas del 0,8%, mentre que el nombre d’excursionistes és del 35,6%.
Per país de residència, destaquen els visitants francesos que presenten una variació negativa del 55,7%. D’altra banda, els visitants espanyols i d’altres nacionalitats presenten una variació positiva del 3% i del 16%, respectivament.
En termes acumulats dels últims 12 mesos, la variació del nombre de visitants depèn de la tipologia. Els turistes augmenten un 10,2%, mentre que els excursionistes disminueixen un 12,1%, donant com a resultat una variació global negativa del 2,5%. Per país de residència, els visitants francesos presenten una variació negativa del 12,9%, mentre que els visitants espanyols i d’altres nacionalitats tenen una variació positiva del 3,3% i el 15,3%.
L’acumulat des de l’inici de l’any (YTD) del nombre de visitants per dia (suma dels excursionistes i dels turistes per la pernoctació mitjana) és d’una disminució del 3,1% en relació amb el mateix període referit a l’any anterior. Practicar esport va ser el motiu principal dels visitants per visitar el país, amb un 54%, seguit per les compres amb un 18,9%.