La Fira del Vehicle d’Ocasió reuneix 200 vehicles i una dotzena d’expositors a Sant Julià aquest cap de setmana

La vuitena edició de la Fira del Vehicle d’Ocasió ha obert aquest cap de setmana les portes a Sant Julià de Lòria amb una oferta d’uns 200 vehicles exposats i la participació de 12 expositors, en una cita que el comú lauredià considera ja plenament consolidada dins el calendari comercial de la parròquia.
La consellera de Turisme, Judith López, ha destacat durant la inauguració que la fira s’ha convertit en una proposta esperada tant pels compradors com pels concessionaris. «És una fira molt consolidada a Sant Julià. Durant l’any la gent ja espera que arribi per venir a comprar-se el seu cotxe d’ocasió», ha assegurat.
L’esdeveniment, ubicat al terreny de la Borda Huguet, reuneix una àmplia varietat de models i marques, amb l’objectiu de facilitar als visitants la comparació entre diferents opcions en un mateix espai. Segons López, el format permet «veure els cotxes per dins» i «tantejar una mica tota l’oferta que hi ha», un valor afegit que, ha dit, acostuma a traduir-se en bons resultats per als professionals del sector.
Pel que fa a les expectatives, el comú confia a mantenir les xifres de l’edició passada. Tot i que no es fa un recompte oficial de visitants, la corporació pren com a indicador principal les operacions tancades durant la fira i les setmanes posteriors. L’any passat es van formalitzar al voltant de 80 compravendes, una xifra que la consellera espera repetir. «A nosaltres ens agrada veure l’espai ple i que la gent volti, però el que realment comptem són les transaccions», ha apuntat.
La consellera també ha contextualitzat el bon posicionament del vehicle d’ocasió en el context econòmic actual. Sense voler entrar en valoracions de mercat, ha assenyalat que la pressió sobre les economies familiars ha afavorit un augment de l’interès pels vehicles de segona mà en detriment dels nous. «Sabem que hi ha una crisi general i que les butxaques de les persones cada cop se’n ressenten més, per tant el vehicle d’ocasió està pujant molt versus el vehicle nou», ha afirmat.
Coincidint amb la celebració de la fira, el comú també ha posat en valor l’obertura del parc del Senzill, situat a tocar de la Borda Huguet, amb la voluntat d’atraure més afluència a la zona durant el cap de setmana. «Tant de bo estigui ple», ha desitjat López. La Fira del Vehicle d’Ocasió es prolongarà durant el cap de setmana amb l’objectiu de continuar atraient visitants i consolidar-se com un aparador de referència per al sector automobilístic del país.