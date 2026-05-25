WP Eric Augé brilla a Finlàndia: Puey guanya el Supertest i Domínguez obté el seu primer triomf mundialista

Després dels dos podis aconseguits en el EnduroGP d’Oliana, WP Eric Augé continua de dolç en el Mundial amb dos nous èxits a Finlàndia, en la tercera ronda del calendari. Alex Puey es va fer amb la victòria absoluta en el Supertest del divendres i Yago Domínguez, sota l’estructura RFME, va obtenir el seu primer triomf mundialista el diumenge en Youth.
El cap de setmana en terres finlandeses no va poder començar millor per a WP Eric Augé i Alex Puey. Habitualment entre els millors en aquesta especial inaugural, Puey es va col·locar com a pole sitter provisional després d’aconseguir un gran registre. Ja amb el millor temps Júnior assegurat, va resultar que tampoc cap sènior va poder batre la marca, pel que també es va acabar alçant amb el triomf Escratx.
Ja entrant en carrera, sòlida actuació de Albin Elowson en E2 sent setè dissabte i diumenge. Yago Martínez va tenir un dissabte complicat entre els E1 acabant 9è, el diumenge va poder millorar i escalar un lloc, 8è. En Júnior 2, bona actuació coral de l’equip aconseguint tenir a quatre pilots entre els 11 millors el primer dia. Alex Puey va ser 5è, Sam Hughes 7è, Ruben Ferreira va signar el 9è lloc i Albert Fontova el 11è. Lluis Gonfaus, amb l’equip Júnior de la RFME, va finalitzar en el 16è lloc. El diumenge, Puey va passar al 9è lloc, Fontova al 10è, Hughes al 11è, Ferreira al 18è i Gonfaus al 19è. En Júnior 1 per part seva, Alberto ‘El Tigre’ González, que havia començat el dissabte sent 18è, el diumenge va aconseguir trencar amb la barrera del Top 15 en finalitzar 14è.
Yago Domínguez es va fer amb la seva primera victòria en el Mundial després d’una actuació extraordinària
L’equip va poder tancar amb una altra gran alegria el cap de setmana. Yago Domínguez es va fer amb la seva primera victòria en el Mundial després d’una actuació extraordinària. Va estar en la lluita pel primer lloc tota la jornada, mantenint un gran ritme i competitivitat en totes les especials amb la recompensa arribant en forma de merescut triomf. Combinat amb el 4t lloc del dissabte, Domínguez es troba en plena lluita pel Campionat, és 3r a només 3 punts del lideratge.
Igualment en Youth, continua sorprenent el jove Wiggo Lifvendahl que, en la seva temporada de debut, continua sense baixar-se del Top 10 de la categoria. Al 10è del dissabte li va afegir un espectacular 4t lloc el diumenge, un resultat extraordinari que dona bona fe del potencial i talent del pilot suec. La pròxima cita del Mundial de EnduroGP tindrà lloc el cap de setmana del 12 al 14 de juny a Portugal.