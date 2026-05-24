Andorra passa de 31 a 559 instal·lacions de producció elèctrica en deu anys gràcies a l’auge de la fotovoltaica

En deu anys el país ha passat de 31 a 559 instal·lacions de producció d’energia elèctrica. Així ho posa en relleu les dades de l’Oficina de l’energia i del canvi climàtic que reflecteixen l’evolució de les instal·lacions amb què compta el país, que s’han incrementat de manera exponencial sobretot gràcies a l’energia fotovoltaica malgrat la hidràulica continua sent la tecnologia amb més potència instal·lada. En aquest sentit, cal destacar que 552 de les instal·lacions són d’energia hidràulica i cinc de fotovoltaica a les quals cal afegir les plantes de cogeneració del centre de tractament de residus i de Soldeu.
Les dades actualitzades el 13 de maig de l’oficina de l’energia posen en relleu que la potència total instal·lada és de 75,10MW, una xifra que en paral·lel a l’increment de les instal·lacions també ha anat creixent. Així, per exemple si es tenen en compte les dades d’ara fa deu anys tenim que les 31 instal·lacions que hi havia produïen 52,84 MW.
Tenint en compte les dades de producció d’energia per potència instal·lada, el 49,21% prové de la hidràulica, el 20,09% de la fotovoltaica i el 4% de les plantes de cogeneració, a dades actualitzades a 13 de maig. Així, les cinc instal·lacions hidràuliques produeixen 49,21 MW; les 552 fotovoltaiques 20,09 MW; la planta de cogeneració de Soldeu 1,80MW i la de Ctrasa 4 MW.
La producció elèctrica al país va ser l’any passat de 126.004 MWh amb una importació del 78,06% i una producció nacional que se situa en el 21,94%. Cal recordar que l’objectiu és que el 2030 es pugui produir a Andorra el 33% de l’energia que s’utilitza i el 2050 el 50%. Dels 126.004 MWh cal destacar que 87.929 van correspondre a energia hidràulica; 16.061 a fotovoltaica; 16.707 a la cogeneració de Ctrasa i 5.305 a la de Soldeu.