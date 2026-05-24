Igualtat refreda la llei LGTBIQA+ per a aquesta legislatura i reafirma que ja es treballa “des d’una transversalitat”

El Govern admet que la Llei integral LGTBIQ+ no arribarà aquesta legislatura, però defensa que continua treballant “des d’una perspectiva transversal” per garantir els drets del col·lectiu. Així ho apunta la secretària d’Estat d’Igualtat i Participació Ciutadana, Mariona Cadena, en resposta a una demanda efectuada per EL PERIÒDIC després que Diversand denunciés una “indiferència gairebé absoluta” davant la proposta legislativa.
Així, l’ens governamental deixa clar que “en aquesta legislatura no està previst l’impuls d’una llei LGTBIQ+” i reconeix que “no existeix cap projecte legislatiu en tramitació sobre aquesta matèria”. Tot i això, insisteix que es manté “el compromís amb la defensa dels drets i les llibertats de totes les persones” i assegura que continua treballant per garantir “la igualtat de tracte, el respecte i la no-discriminació”.
Posant en context, la resposta arriba només uns dies després que Diversand alertés que algunes persones del col·lectiu marxen d’Andorra “per sentir-se lliures” i reclamés protocols específics i eines legislatives pròpies per evitar que la protecció dels drets depengui “de la sensibilitat” de cada professional.
Davant aquestes crítiques, Cadena ha optat per posar el focus en les accions impulsades durant els darrers anys, com una subvenció de 11.775 euros concedida a Diversand el 2025 per desenvolupar el projecte ‘Mirades Diverses’ o una jornada especialitzada impartida per l’associació de policies LGTBIQ+ Gaylespol dirigida als cossos especials, duana, bombers i personal penitenciari.
En paral·lel, la secretària d’Estat defensa que s’han reforçat els recursos d’atenció i acompanyament al col·lectiu mitjançant el Servei d’Igualtat, integrat per una educadora social, una psicòloga i una jurista: “Ofereix atenció directa a persones que han patit situacions de LGTBIfòbia o qualsevol altre tipus de discriminació”. A més, ‘treu pit’ de les campanyes de sensibilització impulsades els darrers mesos, com ‘Orgull de ser com som totes i tots a Andorra’ o ‘Encara passa’, aquesta última centrada precisament en denunciar situacions de discriminació encara presents al país.
Cadena reivindica que les polítiques d’igualtat s’estan desplegant “des d’una perspectiva transversal” i recorda accions concretes impulsades des de diferents ministeris, entre elles, el decret per finançar l’atenció sanitària a persones amb diversitat de gènere, la incorporació del delicte d’odi al Codi Penal o les formacions específiques al personal docent.
D’aquesta manera, i tot i la negativa a impulsar una llei integral durant aquesta legislatura, la secretària d’Estat assegura que qualsevol “percepció de manca de reconeixement o protecció mereix ser escoltada i analitzada amb responsabilitat” i defensa que continuarà treballant per “consolidar una societat cada vegada més inclusiva, respectuosa i cohesionada”.