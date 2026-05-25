La Seu d’Urgell impulsa un acte per reforçar la candidatura del Coprincipat d’Andorra davant la UNESCO

a sessió estarà encapçalada pel copríncep episcopal i bisbe d’Urgell, Josep-Lluís Serrano i Pentinat; l’alcalde de la Seu d’Urgell, Joan Barrera Aranda, i la presidenta del Consell Comarcal de l’Alt Urgell, Josefina Lladós Torrent, en una mostra de suport institucional compartit entre Andorra i el territori urgellenc.
Representants polítics, eclesiàstics i experts patrimonials exposaran divendres els avenços i valors històrics del projecte transfronterer pirinenc
Entre les intervencions previstes destaca la del coordinador de la candidatura, Joan Reguant i Aleix, que explicarà “els objectius i l’abast de la proposta patrimonial”. També hi participarà l’historiador i tècnic de patrimoni cultural Carles Gascón Chopo, encarregat de pronunciar la conferència ‘Últimes notícies de la catedral. Dels orígens visigots a la candidatura UNESCO’, centrada en el valor històric i arquitectònic del conjunt catedralici urgellenc i la seva vinculació amb el projecte.
La iniciativa forma part de les accions de preservació i difusió del patrimoni dels Pirineus i compta amb el suport del programa europeu Interreg POCTEFA/PYRÉPAT i el cofinançament de la Unió Europea. També hi donen suport el Govern d’Andorra, el Bisbat d’Urgell, l’Ajuntament de la Seu d’Urgell, el Consell Comarcal de l’Alt Urgell i el departament francès de l’Ariège.