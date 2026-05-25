  Una vista general de la població. | Ajuntament de la Seu d'Urgell
Reconeixement patrimonial del Coprincipat

La Seu d’Urgell impulsa un acte per reforçar la candidatura del Coprincipat d’Andorra davant la UNESCO

La candidatura reivindica els vestigis materials vinculats a la construcció històrica del Coprincipat amb suport europeu i institucional

a sessió estarà encapçalada pel copríncep episcopal i bisbe d’Urgell, Josep-Lluís Serrano i Pentinat; l’alcalde de la Seu d’Urgell, Joan Barrera Aranda, i la presidenta del Consell Comarcal de l’Alt Urgell, Josefina Lladós Torrent, en una mostra de suport institucional compartit entre Andorra i el territori urgellenc.

Representants polítics, eclesiàstics i experts patrimonials exposaran divendres els avenços i valors històrics del projecte transfronterer pirinenc

Entre les intervencions previstes destaca la del coordinador de la candidatura, Joan Reguant i Aleix, que explicarà “els objectius i l’abast de la proposta patrimonial”. També hi participarà l’historiador i tècnic de patrimoni cultural Carles Gascón Chopo, encarregat de pronunciar la conferència ‘Últimes notícies de la catedral. Dels orígens visigots a la candidatura UNESCO’, centrada en el valor històric i arquitectònic del conjunt catedralici urgellenc i la seva vinculació amb el projecte.

La iniciativa forma part de les accions de preservació i difusió del patrimoni dels Pirineus i compta amb el suport del programa europeu Interreg POCTEFA/PYRÉPAT i el cofinançament de la Unió Europea. També hi donen suport el Govern d’Andorra, el Bisbat d’Urgell, l’Ajuntament de la Seu d’Urgell, el Consell Comarcal de l’Alt Urgell i el departament francès de l’Ariège.

