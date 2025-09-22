El tancament de la Setmana de l’Isard deixa un registre de 164 exemplars capturats del 201 autoritzats inicialment

La Setmana de l’Isard ha finalitzat aquest diumenge amb un total de 164 exemplars capturats, el que representa el 81% del pla de caça autoritzat per a enguany, fixat en 201 isards. El percentatge pràcticament coincideix amb el de l’any passat. L’activitat més intensa es va registrar el primer diumenge del pla, quan es van comptabilitzar 50 captures.
Cal recordar que enguany s’ha incorporat la possibilitat de participar en el pla de caça en format individual, ja que fins ara només es permetia formar colles. També s’ha establert que l’anella de control sigui personal i intransferible en tots dos sistemes, un mecanisme que, segons el Govern, ha reforçat la seguretat i la traçabilitat de les peces.
Per altra banda, el Cos de Banders ha desplegat tots els efectius durant la setmana, amb controls de carretera, dispositius preventius i de vigilància, i ha habilitat un punt centralitzat on els caçadors havien de passar a validar la captura entre les 11.00 i les 22.00 hores. Paral·lelament, s’han iniciat els plans de caça de muflons i cabirols i s’han autoritzat captures de daines, cérvols i porcs fers amb l’objectiu de regular les poblacions. En aquest apartat, el balanç és d’onze muflons, 21 cabirols, dues daines, tretze cérvols i un porc fer.
Al llarg dels set dies d’activitat, el Cos de Banders ha constatat sis infraccions lleus vinculades a la Llei de la caça, per les quals s’han obert atestats que es troben en fase d’instrucció. El cos atribueix el correcte desenvolupament de la setmana a la tasca de coordinació i vigilància realitzada, així com al respecte dels caçadors per la normativa.
Finalment, en els controls realitzats, els banders han recollit 112 mostres de melsa, 97 mostres de sang i 55 frotis oculars dels isards capturats. Aquest material permetrà al departament de Medi Ambient fer el seguiment de l’estat sanitari de la cabana i analitzar l’afectació de malalties com el pestivirus, la llengua blava o la queratoconjuntivitis. Es recorda que el termini per retornar les anelles de l’isard per part dels caçadors finalitza el 10 d’octubre.