L’esllavissada de grans dimensions que dimarts va tallar la CG-6 a la frontera amb Espanya continua mantenint incomunicat l’accés a Os de Civís. De fet, avui l’accés s’ha limitat encara més tallant la carretera a l’alçada de Bixessarri, quan ahir els vehicles podien arribar gairebé al lloc afectat i era en aquell punt on se’ls feia girar. Les tasques de neteja i estabilització del terreny avancen amb la previsió que la carretera pugui reobrir-se durant aquesta jornada, sempre que les condicions meteorològiques ho permetin. En aquest sentit, a les 12.00 hores hi havia una reunió programada amb els agents implicats per prendre una decisió.
Mentrestant, des del PERIÒDIC hem parlat amb els establiments hotelers del poble per conèixer en detall com gestionen tant les arribades previstes com les sortides. Per una banda, un dels hotels ha explicat que durant el dia d’ahir va ser la mateixa direcció qui es va encarregar d’anar a buscar una desena de clients a Civís, portant-los fins a les instal·lacions. “Hi vam anar nosaltres i els hem portat cap aquí”, han detallat, tot afegint que una dotzena més va decidir quedar-se a Andorra, on, segons han remarcat, van rebre una bona acollida. Pel que fa a les noves arribades, des d’aquest establiment han informat que totes les reserves previstes han estat anul·lades, una vintena en total.
En referència a les sortides, des d’un altre dels hotels de la localitat han confirmat que alguns turistes estan valorant la possibilitat de marxar a través de la coneguda ‘ruta del contraban‘, un antic camí de muntanya que connecta amb Espanya i que només és transitable amb vehicles 4×4. “Seran unes deu persones com a mínim les que ho intentaran”, han explicat. Una decisió que des d’un altre dels hotels no comparteixen. “No recomanem per a res optar per aquesta via; algun client ho va fer, però comptava amb un vehicle adequat”, han ponderat.
En relació amb els clients que no volen assumir cap tipus de risc, hi ha un altre grup, d’aproximadament set clients, que ha optat per allargar l’estada i aprofitar l’oferta d’allotjament amb un preu més baix que els ha proposat l’establiment. “Se’ls farà un descompte especial i es quedaran aquí a l’hotel una nit més”.
Així doncs, mentre les autoritats insisteixen que la reobertura de la carretera dependrà de la seguretat del terreny, els hotels d’Os de Civís continuen adaptant-se a la situació, amb clients que busquen sortides alternatives i d’altres que decideixen esperar amb paciència la recuperació de la normalitat.