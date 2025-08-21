Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
SUBSCRIU-T'HI
  • Un dels hotels situat a Os de Civís. | Google Maps
Arnau Ojeda Garcia
La situació no sembla millorar

El tall viari a Os de Civís obre pas a la ‘ruta del contraban’ amb vehicles 4×4 com a sortida per a alguns clients

Alguns establiments hotelers de la zona alerten del perill d’aquesta alternativa, mentre altres ofereixen descomptes per retenir els turistes

L’esllavissada de grans dimensions que dimarts va tallar la CG-6 a la frontera amb Espanya continua mantenint incomunicat l’accés a Os de Civís. De fet, avui l’accés s’ha limitat encara més tallant la carretera a l’alçada de Bixessarri, quan ahir els vehicles podien arribar gairebé al lloc afectat i era en aquell punt on se’ls feia girar. Les tasques de neteja i estabilització del terreny avancen amb la previsió que la carretera pugui reobrir-se durant aquesta jornada, sempre que les condicions meteorològiques ho permetin. En aquest sentit, a les 12.00 hores hi havia una reunió programada amb els agents implicats per prendre una decisió.

L’accés a Os de Civís podria reobrir dijous, però el risc de noves pluges manté en alerta els equips d’emergència

Llegir

Mentrestant, des del PERIÒDIC hem parlat amb els establiments hotelers del poble per conèixer en detall com gestionen tant les arribades previstes com les sortides. Per una banda, un dels hotels ha explicat que durant el dia d’ahir va ser la mateixa direcció qui es va encarregar d’anar a buscar una desena de clients a Civís, portant-los fins a les instal·lacions. “Hi vam anar nosaltres i els hem portat cap aquí”, han detallat, tot afegint que una dotzena més va decidir quedar-se a Andorra, on, segons han remarcat, van rebre una bona acollida. Pel que fa a les noves arribades, des d’aquest establiment han informat que totes les reserves previstes han estat anul·lades, una vintena en total.

En referència a les sortides, des d’un altre dels hotels de la localitat han confirmat que alguns turistes estan valorant la possibilitat de marxar a través de la coneguda ‘ruta del contraban‘, un antic camí de muntanya que connecta amb Espanya i que només és transitable amb vehicles 4×4. “Seran unes deu persones com a mínim les que ho intentaran”, han explicat. Una decisió que des d’un altre dels hotels no comparteixen. “No recomanem per a res optar per aquesta via; algun client ho va fer, però comptava amb un vehicle adequat”, han ponderat.

En relació amb els clients que no volen assumir cap tipus de risc, hi ha un altre grup, d’aproximadament set clients, que ha optat per allargar l’estada i aprofitar l’oferta d’allotjament amb un preu més baix que els ha proposat l’establiment. “Se’ls farà un descompte especial i es quedaran aquí a l’hotel una nit més”.

Així doncs, mentre les autoritats insisteixen que la reobertura de la carretera dependrà de la seguretat del terreny, els hotels d’Os de Civís continuen adaptant-se a la situació, amb clients que busquen sortides alternatives i d’altres que decideixen esperar amb paciència la recuperació de la normalitat.

Prop d’una quarantena de clients es veuen afectats per l’esllavissada que encara manté tallat l’accés a Os de Civís

Llegir
Comparteix
Notícies relacionades
Jordina Caminal espera poder tornar als entrenaments a principis d’octubre després de la reexpansió d’esquena
S’estableix un pas controlat de combois a Os de Civís amb horaris fixos, però la carretera continuarà tancada al trànsit
Les entrades del Trofeu Encamp i del partit amistós entre els conjunts d’Eurolliga ja es troben a la venda

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Comparteix
Notícies destacades
  • Societat
Més de 900.000 persones han visitat Andorra durant el mes de juliol i prop d’un 60% han estat excursionistes
  • Societat
Andorra la Vella estrena les primeres ecoilles per substituir la recollida porta a porta i millorar la neteja viària
  • Societat
Els vehicles pesants disparen el trànsit amb un augment del 43% i marquen diferències entre les dues fronteres
Actualitat de les Parròquies
  • Parròquies
El Centre Cultural Lauredià inicia la instal·lació de la nova façana, amb previsió d’acabar les obres a finals d’any
  • Parròquies, Societat
Sant Julià presentarà al setembre un pla de gestió per reduir la massificació turística als Jardins de Juberri
  • Parròquies, Societat
El Comú d’Encamp impulsarà al setembre la tramitació telemàtica per a l’obertura de comerços o indústries
Publicitat
Enquesta
Publicitat

SUBSCRIU-T'HI

De la redacció al teu dispositiu

SUBSCRIU-T'HI
Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp

Els nostres socis

all_pyrenees

Col·labora

presidencia_h3

© elperiodic.ad | 1997 - 2024

SUBSCRIU-T'HI

De la redacció al teu dispositiu