L’accés a Os de Civís podria reobrir dijous, però el risc de noves pluges manté en alerta els equips d’emergència

La carretera general 6 (CG-6), la qual dona accés a Os de Civís, continua tallada a l’alçada de la frontera amb Espanya arran del despreniment de grans dimensions registrat ahir a la tarda. Les tasques de neteja i seguretat han continuat durant el dia d’avui amb la previsió de reobertura prevista per a demà dijous, tot i que dependrà de l’evolució meteorològica de les pròximes hores.
La ministra de Justícia i Interior, Ester Molné a la zona afectada. | Marvin Arquíñigo
En aquest sentit, segons ha explicat la ministra de Justícia i Interior, Ester Molné, ara mateix les tasques se centren en l’habilitació d’un pas d’emergència que permeti el pas de vehicles sanitaris si fos necessari. Tot i això, ha subratllat que la circulació no es restablirà fins que hi hagi garanties de seguretat: “En principi la previsió és que demà es pugui obrir, però no és segur al cent per cent. Han caigut uns 2.000 metres quadrats de pedra i si aquesta nit torna a ploure, hi ha risc de nous despreniments”, ha advertit.
Alguns dels camions encarregats de transportar la terra caiguda. | Marvin Arquiñigo
Des del Cos de Bombers, el cap de guàrdia Marc Rogé, ha detallat que la primera alerta es va rebre a les 19.35 hores, després que la tempesta comencés a mitja tarda. En arribar al punt, els cinc vehicles i els onze efectius de Bombers van constatar la magnitud del despreniment i la necessitat de reforçar el dispositiu amb mitjans dels Bombers de la Generalitat i dels Mossos d’Esquadra. La primera tasca va ser comprovar que no hi hagués cap persona sota la terra.
Ara per ara, la situació és de “neteja constant de la carretera i vigilància de la zona torrentera, que encara presenta risc”, ha ponderat Rogé, qui ha descartat completament la reobertura per a aquest dimecres, deixant clar que la decisió sobre quan restablir la circulació es prendrà demà al migdia, en una nova reunió de coordinació: “El més important és garantir la seguretat. Si torna a ploure com ahir, haurem d’aturar-ho tot i reavaluar”, ha avisat.
El cap de guàrdia dels bombers, Marc Rogé atenent als mitjans. | Marvin Arquíñigo
Pel que fa als turistes afectats, Molné també ha confirmat que es van reallotjar 25 persones per la impossibilitat d’accedir als seus allotjaments a Os de Civís i que, fins ara, no consta cap persona d’Andorra afectada directament per l’esllavissada. Tanmateix, el cost del reallotjament el cobrirà provisionalment Protecció Civil, a l’espera de determinar les responsabilitats.
Pla de protecció de la xarxa viària, en camí
Quant a la prevenció d’aquestes situacions, la titular de Justícia i Interior ha detallat que s’està elaborant un pla per protegir progressivament totes les carreteres amb l’objectiu que “aquests incidents no passin i, si arriben a passar, que se’n minimitzin les conseqüències”, ha dit, aclarint que es tracta d’una feina “faraònica” que s’ha de fer progressivament.
La previsió meteorològica no va constatar una tempesta tan intensa
En resposta a les declaracions del cònsol major de Sant Julià de Lòria, Cerni Cairat, i a la seva “sorpresa” perquè no s’emetés cap avís —ni alerta taronja ni groga—, Molné ha defensat que els models del Servei Meteorològic no preveien la intensitat de la tempesta que finalment va descarregar sobre la zona. “En els models del Servei Meteorològic no constava clarament que hi hauria una tempesta. Ara bé, ja se sap que la previsió meteorològica és més fàcil quan es parla d’una zona més àmplia. Sí que és veritat que, quan es va actualitzar posteriorment, ja es va veure que hi apareixia aquest episodi de tempestes”, ha ponderat.