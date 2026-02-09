El tall de l’RN20 per l’esllavissada s’allargarà durant tres mesos i serà França qui es faci càrrec de les despeses

El Govern ha sigut coneixedor aquest dilluns de l’informe de l’esllavissada a l’RN20, i les prediccions han inclús empitjorat. Segons ha indicat la ministra d’Afers Exteriors, Imma Tor, el tall viari s’allargarà durant tres mesos. “Les obres són de gran magnitud […] Som conscients del gran impacte que aquesta durada, en plena temporada d’hivern, pot tenir pel Pas de la Casa i el conjunt del país”, ha lamentat. A més, la restricció de la circulació es preveu que sigui completa durant tot aquest període, en principi, sense cap pas alternatiu pel mateix traçat.
Conscients de l’afectació en alguns sectors de la localitat encampadana −principalment el comercial i la restauració−, Tor ha recordat que l’Executiu impulsarà ajudes per pal·liar-la. Aquestes, en un “primer paquet de mesures”, es debatran i aprovaran al Consell de Ministres de dimecres. Demà mateix, a banda, s’hi desplaçarà in situ el ministre de Territori i Urbanisme, Raul Ferré, qui ha apuntat que la principal afectació, més enllà del mal estat de la carretera, és un roc d’unes 500 tones. També n’hi ha una de vuit i una d’unes 13, i totes elles s’hauran de fixar amb xarxa.
En tot cas, la titular de la cartera d’Afers Exteriors ha assenyalat que el seu homòleg francès, Jean-Noël Barrot, està seguint personalment la situació: “M’ha assegurat que les obres es realitzaran tan ràpidament com es pugui i que passaran tots els tràmits, les adjudicacions en particular, per procediments d’urgència”. Si bé “no ens han comunicat” el cost total dels treballs, Tor ha assegurat que serà el país gal qui se’n faci càrrec de les despeses, tot recordant que el Principat “hem invertit 20 milions d’euros en aquesta carretera, i també a l’RD66, unes obres que encara no s’han dut a terme”.
En darrer lloc, ha fet memòria de la resta de vies disponibles per accedir a Andorra des del vessant nord, així com de la possibilitat de fer servir el tren que arriba a l’Ospitalet, des d’on surten busos llançadora fins al país. El que és clar és que els visitants procedents de França disminuiran, però Tor no s’ha aventurat a dir cap xifra. “Sabem que la gent que ve a fer estades llargues tampoc anul·larà el viatge, però amb aquella persona que ve per comprar al Pas de la Casa, que arriba al matí i marxa a la nit, sí que hi haurà un impacte important”, ha asserit. En aquest sentit, i pel que fa a demanda andorrana per la gratuïtat del Túnel del Pimorent, encara no han rebut resposta.