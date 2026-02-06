L’AEAT alerta que si el bloqueig viari de la RN20 s’allarga fins al març podria arribar a suposar “un autèntic drama”

Els allotjaments turístics del Pas de la Casa encara no han registrat una afectació significativa arran del tall de la carretera RN20 a França, però alerten que la situació podria canviar a partir de finals de febrer si la via continua tancada. Així ho ha explicat el president de l’Associació d’Empresaris d’Allotjaments Turístics del Pas de la Casa, Àlex Ruiz, en declaracions a EL PERIÒDIC, després de la reunió extraordinària del Consell Econòmic i Social celebrada ahir.
Segons Ruiz, actualment el sector es manté relativament tranquil perquè les reserves corresponen majoritàriament a estades setmanals, coincidint amb el període de vacances de Carnaval a França. “Són estades de dissabte a dissabte i, de moment, només hem tingut una cancel·lació”, ha indicat. Tot i això, ha reconegut que els establiments han rebut nombroses consultes de clients preguntant per les alternatives d’accés al Pas, ja sigui a través del tren fins a l’Hospitalet i posterior connexió en autobús, o bé per carretera entrant per Espanya.
“A partir del 22 o 23 de febrer ja ens haurem de començar a preocupar si la carretera continua tallada […] Vivim del client francès, i si no pot entrar, l’impacte serà molt important” – Àlex Ruiz
La preocupació, però, s’intensifica amb la mirada posada en el canvi de patró de visitants a partir del mes de març. “A partir del 22 o 23 de febrer ja ens haurem de començar a preocupar si la carretera continua tallada”, ha advertit Ruiz, assenyalant que a partir d’aquell moment predominen les estades curtes i el client de proximitat, principalment francès. “Si no hi ha obertura, començarem a tenir cancel·lacions”, ha afegit.
El representant del sector ha recordat que el client francès representa aproximadament el 95% de la demanda turística del Pas de la Casa. “Vivim del client francès, i si no pot entrar, l’impacte serà molt important”, ha afirmat, tot i apuntar que al març també hi ha presència de grups britànics que arriben via Tolosa. A més, ha fet referència a les possibles ajudes econòmiques plantejades durant la trobada, com el retard en el pagament de l’IGI, l’exempció temporal de les cotitzacions a la CASS o l’activació de crèdits tous: “En funció de la durada del tancament s’aplicarà una cosa o una altra”, ha apuntat.
“Si es confirma que pot estar tancada fins al 21 de març [data que un dels comerciants va apuntar a la reunió], estaríem parlant de més d’un mes i mig. Això seria un autèntic drama” – Àlex Ruiz
Des del comú segons ha explicat Ruiz, també s’ha obert la porta a ajudes vinculades a possibles rebaixes d’impostos comunals com l’enllumenat o el clavegueram, en funció de la davallada de facturació respecte a l’any anterior. Tanmateix, Ruiz ha advertit que un tancament prolongat de l’RN20 podria tenir conseqüències greus per al sector. “Si es confirma que pot estar tancada fins al 21 de març [data que un dels comerciants va apuntar a la reunió], estaríem parlant de més d’un mes i mig. Això seria un autèntic drama”, ha alertat. En aquest escenari, ha apuntat que mesures com ERTOs temporals o una congelació dels lloguers serien “l’ideal” per poder sostenir l’activitat mentre duri la incidència.