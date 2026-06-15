Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
SUBSCRIU-T'HI
  • Fins al lloc dels fets s'han desplaçat dotacions de la Policia, dels Bombers, del SUM i membres de la Policia Judicial. | Marvin Arquíñigo
Arnau Ojeda Garcia
  • Successos
Accident laboral

Mor un treballador en precipitar-se des d’una alçada aproximada de 25 metres a les Bordes de la Peguera, Sant Julià

Tot i que encara s'estan investigant les causes, la Policia descarta qualsevol tipus de violència i deixa clar que es tracta d'un accident laboral

Els Serveis d’Emergència s’han activat aquesta tarda per un accident laboral que ha acabat amb la mort d’un home de 46 anys després de precipitar-se mentre feia tasques agrícoles a les Bordes de la Peguera, a Sant Julià de Lòria. Segons han explicat des del cos de Bombers i també des de la Policia, l’avís s’ha rebut a les 16.45 hores i el treball a la zona ha finalitzat al voltant de les 21.30 hores.

Així, la víctima s’ha precipitat des d’una alçada aproximada de 25 metres i segons s’ha indicat, quan les primeres dotacions han arribat al lloc dels fets, el treballador ja es trobava sense vida i els Bombers l’han traslladat a l’Hospital Nostra Senyora Meritxell. Tot i que encara s’estan investigant les causes exactes que han provocat la precipitació de la víctima, la Policia descarta qualsevol tipus de violència i deixa clar que es tracta d’un accident laboral. Fins al lloc dels fets s’han desplaçat dotacions de la Policia, dels Bombers, del SUM i membres de la Policia Judicial.

Comparteix
Notícies relacionades
Mor a l’hospital de la Seu el motorista ferit crític en la col·lisió entre una moto i un turisme a la carretera N-145
[Amb vídeo] Un menor és traslladat en estat greu a Barcelona després de ser atropellat en un pas de vianants a Incles
Un accident entre un turisme i una motocicleta provoca retencions a la N-145 en direcció al Principat

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Comparteix
El més destacat
  • Societat, Successos
Mor a l’hospital de la Seu el motorista ferit crític en la col·lisió entre una moto i un turisme a la carretera N-145
  • Societat, Successos
[Amb vídeo] Un menor és traslladat en estat greu a Barcelona després de ser atropellat en un pas de vianants a Incles
  • Societat, Successos
Un accident entre un turisme i una motocicleta provoca retencions a la N-145 en direcció al Principat
Entrevistes culturals
Joumana El Zein Khoury
Directora executiva del World Press Photo
Joan Anton Rechi
Director artístic del ClàssicAnd
Ingrid Miralles
Guanyadora del Premi de Memòria Històrica de l’Ull Nu

SUBSCRIU-T'HI

De la redacció al teu dispositiu