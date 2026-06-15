Mor un treballador en precipitar-se des d’una alçada aproximada de 25 metres a les Bordes de la Peguera, Sant Julià

Els Serveis d’Emergència s’han activat aquesta tarda per un accident laboral que ha acabat amb la mort d’un home de 46 anys després de precipitar-se mentre feia tasques agrícoles a les Bordes de la Peguera, a Sant Julià de Lòria. Segons han explicat des del cos de Bombers i també des de la Policia, l’avís s’ha rebut a les 16.45 hores i el treball a la zona ha finalitzat al voltant de les 21.30 hores.
Així, la víctima s’ha precipitat des d’una alçada aproximada de 25 metres i segons s’ha indicat, quan les primeres dotacions han arribat al lloc dels fets, el treballador ja es trobava sense vida i els Bombers l’han traslladat a l’Hospital Nostra Senyora Meritxell. Tot i que encara s’estan investigant les causes exactes que han provocat la precipitació de la víctima, la Policia descarta qualsevol tipus de violència i deixa clar que es tracta d’un accident laboral. Fins al lloc dels fets s’han desplaçat dotacions de la Policia, dels Bombers, del SUM i membres de la Policia Judicial.