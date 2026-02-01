Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
SUBSCRIU-T'HI
  • Tall de la carretera RN20 a conseqüència de l’esllavissada registrada entre Ax-les-Thermes i l’Hospitalet-près-l’Andorre. | Préfet de l'Ariège
Alex Montero Carrer
Mobilitat

El tall de la RN20 s’allarga sense previsió de reobertura “a curt termini” després de confirmar-se la fragilitat del vessant

Els vols de reconeixement han constatat que la zona afectada per l’esllavissada és molt inestable i que la situació és més complexa del previst

Les autoritats franceses han confirmat que el tall de la carretera RN20 a conseqüència de l’esllavissada registrada entre Ax-les-Thermes i l’Hospitalet-près-l’Andorre encara es mantindrà sense previsió d’obertura a curt termini, després que aquest matí s’hagin fet vols de reconeixement de la zona afectada. Segons han informat, el vessant s’ha mostrat “molt fràgil i inestable” i la situació s’ha presentat més complexa del que s’havia previst inicialment.

A partir d’aquesta primera avaluació, les autoritats franceses han indicat que dilluns o dimarts, en funció de les condicions meteorològiques, s’han previst purgues i nous estudis del terreny per determinar els següents passos i una possible programació dels treballs. Tot i això, han insistit que no s’està davant d’una reobertura imminent “a curt termini” i que, de moment, “no cal esperar una obertura durant la setmana que ve”.

Cal recordar que el despreniment ha tallat completament un dels principals eixos d’accés al Principat des de França, un fet que ha obligat a mantenir la circulació desviada per itineraris alternatius de llarg recorregut. Des del Govern, la ministra d’Afers Exteriors, Imma Tor, va atribuir l’episodi a un hivern especialment rigorós i va assenyalar que el despreniment, que es va produir de matinada, va estar “especialment important”. A més, va subratllar que Andorra “ha traslladat l’oferta de serveis a la regió d’Occitània” perquè alguns pobles han quedat aïllats, a més d’oferir maquinària i personal del COEX, tot i que França encara ha d’avaluar la situació.

El tall de la RN20 per un despreniment es mantindrà durant el cap de setmana i, per ara, sense previsió d’obertura

Llegir
Comparteix
Notícies relacionades
Encamp manté “un seguiment constant” del tall i admet que “preocupa molt especialment el bloqueig viari”
Prop d’una setantena d’immobles per sota dels 400.000 euros es venen amb contractes de lloguer vigents actuals
L’alcohol al volant manté el pes dels delictes contra la seguretat col·lectiva durant el 2025, amb 354 casos registrats

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Comparteix
Notícies destacades
  • Societat, Successos
Mor el conductor d’un vehicle espanyol en col·lidir frontalment amb un altre al terme municipal d’Artesa de Segre
  • Societat
El festival Hibernation reforça el pes del talent local amb “un compromís sòlid i coherent amb l’escena emergent”
  • Societat
El Canillo Brilla es consolida en la seva segona edició rebent 24.000 visitants, en part gràcies al canvi d’ubicació
Actualitat de les Parròquies
  • Parròquies
El Bus Unió es consolida amb més de 10.900 usuaris a la vall central durant els tres primers mesos de funcionament
  • Parròquies, Societat
González garanteix transparència amb una comissió davant els retrets d’Astrié pels sobrecostos de la plaça del Poble
  • Parròquies
El comú estudia dos terrenys a la Covanella i la Cortinada com a possibles ubicacions del centre sociosanitari
Publicitat
Enquesta
Publicitat
Publicitat
Publicitat

SUBSCRIU-T'HI

De la redacció al teu dispositiu