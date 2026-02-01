El tall de la RN20 s’allarga sense previsió de reobertura “a curt termini” després de confirmar-se la fragilitat del vessant

Les autoritats franceses han confirmat que el tall de la carretera RN20 a conseqüència de l’esllavissada registrada entre Ax-les-Thermes i l’Hospitalet-près-l’Andorre encara es mantindrà sense previsió d’obertura a curt termini, després que aquest matí s’hagin fet vols de reconeixement de la zona afectada. Segons han informat, el vessant s’ha mostrat “molt fràgil i inestable” i la situació s’ha presentat més complexa del que s’havia previst inicialment.
A partir d’aquesta primera avaluació, les autoritats franceses han indicat que dilluns o dimarts, en funció de les condicions meteorològiques, s’han previst purgues i nous estudis del terreny per determinar els següents passos i una possible programació dels treballs. Tot i això, han insistit que no s’està davant d’una reobertura imminent “a curt termini” i que, de moment, “no cal esperar una obertura durant la setmana que ve”.
Cal recordar que el despreniment ha tallat completament un dels principals eixos d’accés al Principat des de França, un fet que ha obligat a mantenir la circulació desviada per itineraris alternatius de llarg recorregut. Des del Govern, la ministra d’Afers Exteriors, Imma Tor, va atribuir l’episodi a un hivern especialment rigorós i va assenyalar que el despreniment, que es va produir de matinada, va estar “especialment important”. A més, va subratllar que Andorra “ha traslladat l’oferta de serveis a la regió d’Occitània” perquè alguns pobles han quedat aïllats, a més d’oferir maquinària i personal del COEX, tot i que França encara ha d’avaluar la situació.