El sistema Entry/Exit exigirà residència efectiva als passius extracomunitaris per accedir a la mobilitat Schengen

El sistema Entry/Exit de control de les fronteres de la Unió Europea no permetrà que els residents passius de països tercers accedeixin als avantatges de circulació per l’espai Schengen si no acrediten una residència real i efectiva a Andorra. Així doncs, es manté l’obligació que els titulars d’una residència sense activitat lucrativa visquin al Principat almenys 90 dies l’any, tal com estableix la legislació vigent.
L’acord posa l’accent en aquesta vinculació efectiva amb el país i evita que la residència passiva es pugui utilitzar com una via per obtenir, de facto, un accés lliure a Schengen a través d’una inversió econòmica o un simple tràmit administratiu.
D’aquesta manera, els residents passius extracomunitaris continuaran sent tractats com la resta de residents pel que fa a la mobilitat, amb la possibilitat de desplaçar-se per l’espai Schengen en estades de curta durada. Amb tot, aquest dret queda condicionat al compliment dels requisits de residència, i es podran intensificar els controls per verificar que aquesta presència al país és real.
L’acord busca evitar usos fraudulents de la residència passiva i reforça l’arrelament com a condició per accedir a beneficis
L’objectiu de l’acord és evitar possibles usos fraudulents del sistema i garantir que el model de residència es basi en l’arrelament i no únicament en la capacitat econòmica. En aquest sentit, el text blinda el marc actual i impedeix que, en el futur, es pugui obtenir el dret de circulació associat a la residència passiva sense una vinculació efectiva amb Andorra.
Per als ciutadans andorrans, l’acord té un impacte pràcticment imperceptible: podran continuar entrant a l’espai Schengen sense visat per a estades de fins a 90 dies dins d’un període de 180 dies, no hauran de passar pels nous sistemes com l’ETIAS o l’Entry/Exit System, i podran utilitzar els corredors ràpids (“EU/EEA/CH”) als controls fronterers externs.