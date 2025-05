Nova distribució horària

El Sindicat Penitenciari titlla com a “imposada” l’ampliació de l’horari de pati i alerta del rebuig del personal

La mesura entraria en vigor per "imperatiu legal" a partir del 2 de juny, amb una nova distribució horària interna per reduir-ne l’impacte al centre

El president del Sindicat Penitenciari Andorrà (SPA), Sergi Teixeira, ha assegurat que l’augment d’una hora diària del temps de pati al centre penitenciari de la Comella és una mesura adoptada “per imperatiu legal” i no pas una decisió consensuada amb els treballadors. En declaracions a EL PERIÒDIC, ha explicat que el 90% de la plantilla rebutja la proposta, però que els sindicats han intentat minimitzar-ne l’impacte a través d’un acord amb la direcció que permet repartir l’hora addicional en dues franges: de 09.30 a 14.00 hores i de 14.30 a 18.00 hores.

Segons Teixeira, aquesta reorganització s’ha fet “per trobar la fórmula menys perjudicial dins d’una imposició” i ha defensat que s’acompanyi de millores estructurals, com l’assignació de dos agents a la garita de vigilància dels patis, una petició “històrica” dels sindicats que, afirma, ha estat acceptada pel ministeri. També ha subratllat que caldrà fer ajustos als horaris de tallers i biblioteca perquè vagin en sintonia amb la nova franja de pati.

Teixeira ha remarcat que la ministra de Justícia i Interior, Ester Molné, va deixar clar durant la reunió amb els tres sindicats i la direcció del centre que, en cas de desacord, aplicaria igualment l’ampliació. “Va dir que podíem buscar la millor manera d’aplicar-ho, però que si no ens posàvem d’acord, ella tiraria pel dret”, ha afirmat. Pel que fa a la implementació de la mesura, el sindicat preveu que entri en vigor a partir del 2 de juny, tot i que inicialment es posarà en marxa en fase de prova pilot per poder valorar possibles correccions.

El representant sindical ha aprofitat per reiterar la denúncia de manca de personal al centre penitenciari. En aquest sentit, ha confirmat que el ministeri ha anunciat l’obertura d’un edicte amb cinc places aquest mes de juny, però ha advertit que “és molt insuficient” per cobrir les necessitats reals del centre. Segons el càlcul del sindicat, caldrien entre 15 i 20 efectius addicionals per garantir el bon funcionament del servei. “És una necessitat de país i de seguretat. El Govern hauria de fer un esforç per dotar aquestes places tan aviat com sigui possible”, ha declarat.

Respecte a l’impacte de l’ampliació del pati en la convivència interna, Teixeira s’ha mostrat escèptic. El motiu sembla senzill i és que, segons el representant sindical, una part dels interns ja disposa de fins a cinc hores de pati però opta per no sortir. Per tant, afirma que la mesura difícilment tindrà un efecte positiu si no s’acompanya d’una oferta d’activitats complementàries com tallers, fusteria o gimnàs. També ha posat en dubte la validesa de l’informe del Raonador del Ciutadà, el qual advertia sobre un règim penitenciari que “excedeix els límits d’una condemna penal”, assegurant que es basa en queixes que “no reflecteixen tota la realitat”.

Tot i el context de tensió i les discrepàncies amb algunes de les mesures imposades, el sindicat assegura que continuarà treballant per garantir la seguretat del centre i el benestar del personal, amb la mirada posada en una millora progressiva del model penitenciari. Teixeira ha subratllat que el moment actual ha de servir per “replantejar prioritats” i obrir un debat més profund sobre el futur de la Comella, tant en termes de recursos humans com d’infraestructura i funció rehabilitadora. “No podem quedar-nos només amb ajustos puntuals; cal una estratègia a mitjà termini que respongui a les necessitats reals del centre i del país”, ha afirmat. “Volem avançar cap a una presó més digna, també per als professionals que hi treballem”, ha conclòs.