Reclamacions laborals

El Sindicat Penitenciari denuncia el dèficit estructural de personal i reclama més de 15 efectius per a la Comella

Teixeira alerta que la falta de perfils especialitzats afecta l’atenció als interns amb problemes de salut mental o addiccions

La manca de personal al centre penitenciari de la Comella preocupa els treballadors del recinte. El president del Sindicat Penitenciari Andorrà (SPA), Sergi Teixeira, denuncia que els recursos humans actuals són insuficients per garantir un funcionament adequat i reclama que s’atenguin les necessitats del col·lectiu. “Reclamem sempre més d’una quinzena d’efectius i mai arriba cap edicte tan ampli per cobrir les necessitats”, ha assegurat en declaracions a EL PERIÒDIC.

Segons Teixeira, les convocatòries per cobrir vacants sovint no es completen: “Hi ha edictes per cobrir places, però no s’omplen, i normalment són de dues o tres places com a màxim”. En aquest sentit, considera que el problema no és puntual, sinó estructural, i apunta que el dèficit de professionals afecta directament la qualitat del servei, tot i que ara es supleix amb hores extres. A banda del nombre d’efectius, el sindicat també reclama la incorporació de perfils especialitzats que permetin una atenció adequada a la diversitat de casos. “Demanem tenir especialistes presents les 24 hores, com poden ser treballadors socials o educadors”, ha subratllat.

Pel que fa a les condicions del centre, Teixeira ha reconegut que l’edifici ha quedat obsolet. “L’edifici s’ha quedat petit”, afirma, afegint que “no només necessitem més cel·les per separar detinguts conflictius, també calen més aules ocupacionals”. A tall d’exemple, destaca que alguns mòduls s’han hagut de reconvertir, com el de menors, el qual ara es destina a salut mental i ocupa una superfície important. També incideix en el creixement del règim de semi-llibertat, “que actualment està en auge”.

Tot i que la capacitat de la Comella encara no s’ha assolit del tot, el centre registra una ocupació d’entre el 65% i el 70%, segons dades del sindicat. Teixeira ha admès que la població penitenciària s’ha duplicat i que això genera situacions complicades: “Hi ha interns amb problemes de salut mental o amb patologies addictives que no tenim on ubicar i conviuen amb els detinguts normals”.

Pel que fa a l’informe recent del Raonador del Ciutadà, Xavier Cañada, qui denunciava les condicions dels reclusos, Teixeira considera que el document presenta una visió parcial. “No està contraposat”, diu, tot i entendre les queixes dels interns. Amb tot, considera que “ell, com a institució, podria haver vingut al centre i veure com es treballa cada dia”.

Finalment, ha lamentat que la manca de personal s’estigui compensant amb un volum elevat d’hores extra. “S’estan pagant moltes hores extra”, ha explicat, tot matisant que “és un tema molt voluntari”. Aquestes hores, afegeix, es poden compensar amb dies de descans o bé remunerar, però “gairebé tota la plantilla opta per cobrar-les”.