El Sindicat d’Habitatge preveu iniciar l’activitat al setembre i volent recuperar l’organització de les persones afectades

A inicis de juliol, la Coordinadora per l’Habitatge Digne va anunciar l’inici del procés per constituir un sindicat d’habitatge al país. Ara, mes i mig després, EL PERIÒDIC ha pogut saber que no es tractarà d’una escissió de la mateixa plataforma, sinó una evolució “natural” d’aquesta, la qual preveu iniciar l’activitat a partir del mes de setembre “organitzant blocs d’habitatge i seccions sindicals”. Aquests han estat alguns dels apunts d’un membre de la Coordinadora, esmentant que també es vol recuperar l’organització de les persones afectades per trampes i abusos.
“La voluntat és fer un salt qualitatiu en la lluita per l’habitatge digne”, ha comentat la font consultada, asserint que, malgrat que la Coordinadora passi a actuar com a sindicat, també es vol mantenir i reprendre el paper que ha tingut, per exemple, pel que fa a les mobilitzacions. I qui en formarà part? Doncs “tothom que vulgui contribuir a la defensa dels interessos de les classes populars del Principat en matèria d’habitatge”. Entrant al detall, i d’acord amb els debats organitzatius que ja s’estan duent a terme, “es concretaran diferents nivells de participació referent a qui en formarà part”, podent ser persones directament afectades o persones que sense veure’s damnificades vulguin col·laborar per oferir una perspectiva d’amplitud.
Qüestionat per la línia de treball pròxima, el membre esmentat ha assegurat que la prioritat immediata és assentar les bases de l’acció sindical i començar a formar a les persones interessades en aquesta direcció. També es vol posar el focus i aprofundir en els casos particulars perquè esdevinguin “l’eix vertebrador del Sindicat, però ja no des del punt de vista assistencialista, sinó des dels principis de l’Acció Sindical”. Aquests, afegeix, concretats en la pressió i negociació col·lectiva: “Que quan, per exemple, un gran propietari vulgui modificar o restablir les relacions contractuals i que aquestes siguin abusives, que els interessos de la part afectada puguin encarar-se de forma explícitament col·lectiva, tan defensiva com ofensivament”.
A més, també es contemplen altres casuístiques, com les d’aquelles persones que s’enfronten a clàusules abusives d’hipoteques dels bancs, per la qual cosa es generaran seccions de persones afectades per la hipoteca. “El Sindicat d’Habitatge no sols ho és per a la defensa de les llogateres, sinó de tothom que veu vulnerat el seu dret a l’habitatge”, han recordat des de la plataforma.
Un repàs en el temps
Havent arribat a l’actual punt crític, segons assenyalen, i fent èmfasi que des del 2008 la funció econòmica de l’habitatge ha anat progressivament eclipsant la seva funció social, “tenint efectes devastadors especialment per a la classe treballadora”, a inicis de juliol es va realitzar una formació en la qual es va exposar la situació i el perquè consideren necessari el Sindicat d’Habitatge. En el marc d’aquesta jornada, també es va proposar una dinàmica en què es va plantejar com podria establir-se un bloc d’habitatge organitzat o una secció sindical.
A continuació, “vam iniciar un procés d’esmenes per configurar un primer esborrany d’estatuts i a finals de juliol vam tenir un debat organitzatiu que permetés un segon esborrany, que serà el que finalment, durant el setembre, acabarem de debatre per a definir el que serà l’estructura final del Sindicat d’Habitatge d’Andorra“, ha declarat el membre de la Coordinadora.