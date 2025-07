Noves formes d’organització

La Coordinadora impulsa la creació d’un sindicat d’habitatge per organitzar la resposta col·lectiva

L’ens pretén abordar casos concrets de vulneració del dret a l’habitatge i començarà a caminar amb una jornada formativa aquest 4 de juliol

La Coordinadora per l’Habitatge Digne ha anunciat la posada en marxa del procés de constitució d’un sindicat d’habitatge al Principat. Aquesta iniciativa sorgeix després d’un període de debat intern i de mobilització social davant l’increment sostingut del preu dels lloguers i la percepció d’inacció per part del Govern.

Segons el comunicat, el nou sindicat tindrà com a objectiu organitzar la defensa dels afectats per situacions d’abús, com ara pujades desmesurades del lloguer o condicions contractuals desfavorables, i pretén fer-ho des d’una òptica col·lectiva i combativa.

Aquest nou espai busca superar l’assistencialisme puntual i estructurar-se com una eina estable al servei de les classes populars, centrant-se en casos concrets de conflictes d’habitatge. El procés constituent s’iniciarà amb una jornada formativa el divendres 4 de juliol, en què s’exposaran les bases i la finalitat del sindicat.