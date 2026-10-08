El Sindicat d’Habitatge posa el pont de la Puríssima en el punt de mira per convocar noves protestes a Andorra

El Sindicat d’Habitatge d’Andorra no descarta convocar una nova mobilització el pròxim 8 de desembre, coincidint amb el pont de la Puríssima, una de les dates de més afluència turística al Principat. Així ho ha avançat aquesta tarda la portaveu del col·lectiu, Isabella Vargas, en el marc de la concentració organitzada per Pirineu Viu a la plaça dels Oms de la Seu d’Urgell, on unes 150 persones s’han mobilitzat per denunciar l’especulació immobiliària i les dificultats creixents per accedir a un habitatge digne. «El 8 de desembre és una data molt assenyalada», ha afirmat Vargas, tot advertint que «si el que s’ha de fer és sortir el 8 de desembre i fer accions més contundents, això es farà».
En aquest sentit, la portaveu ha explicat que el sindicat té la intenció d’impulsar noves mobilitzacions pròximament, tot i que encara no ha concretat cap data ni el format de les accions: «Les mobilitzacions a Espanya pensem que estan servint com a motivació per a la gent d’Andorra per sortir una altra vegada», ha manifestat, tot recordant que el Principat té un calendari polític propi. Vargas també ha defensat que l’objectiu de les mobilitzacions és pressionar els dirigents polítics perquè adoptin mesures davant la crisi residencial, fins i tot mitjançant accions que puguin tenir un impacte en l’activitat del país.
Unes declaracions que s’han produït durant la concentració convocada per Pirineu Viu a la capital alturgellenca, la qual ha comptat amb la participació del Sindicat d’Habitatge de l’Alt Urgell i del Sindicat d’Habitatge d’Andorra. «El Pirineu ens està fent fora i aquesta expulsió no fa soroll», han denunciat des de Pirineu Viu durant la lectura del manifest. L’organització ha posat com a exemples els contractes que no es renoven perquè els propietaris poden obtenir més rendiment amb el lloguer de temporada i els joves que es veuen obligats a abandonar els seus pobles perquè no hi troben habitatge. «Aquí no falten cases, el que falten són cases per viure-hi», han remarcat, tot criticant un model de desenvolupament que consideren orientat a les grans inversions i al turisme, en detriment de les necessitats residencials de la població.
«El capital especulatiu treballa de la mateixa manera, independentment de les fronteres», ha afirmat Vargas, tot subratllant que «tot el que passa a Andorra té les seves conseqüències aquí al Pirineu». Segons ha explicat, moltes persones que treballen al Principat s’han vist obligades a traslladar la seva residència a la Seu davant la impossibilitat d’assumir els preus dels lloguers andorrans, una situació que també contribueix a incrementar la demanda d’habitatge a la capital alturgellenca: «No és només que has d’agafar una mica més de tràfic els matins, és que perds tota la teva xarxa, tota la teva vida que havies construït en un lloc», ha lamentat, relatant que, mentre es dirigia a la concentració, s’ha trobat amb un home que portava una pancarta i que li ha explicat que era d’Andorra, però que actualment vivia a la Seu.
En aquesta mateixa línia, el portaveu de Pirineu Viu, Arnau Corberó, ha advertit que la problemàtica residencial s’ha anat agreujant des de la crisi immobiliària del 2008, passant d’una situació marcada per la compravenda i l’endeutament a una pressió cada vegada més elevada sobre el mercat del lloguer. Segons ha exposat, els preus han arribat a nivells que la classe treballadora no pot assumir, una realitat que ha impulsat mobilitzacions en diferents territoris. Corberó ha defensat la necessitat d’intervenir el mercat immobiliari i ha assenyalat que l’economia andorrana, més dinàmica que la d’altres zones pirinenques, atrau treballadors que posteriorment es poden veure obligats a buscar habitatge fora del Principat.
Durant la lectura del manifest conjunt, els sindicats d’habitatge també han denunciat les dificultats que afronten els llogaters als municipis petits, on la proximitat entre propietaris, immobiliàries i veïns pot dificultar que es facin públics determinats abusos. Davant d’aquesta situació, Pirineu Viu ha reclamat posar fi als desnonaments, garantir lloguers assequibles i contractes estables, regular els lloguers de temporada i els usos turístics i impulsar un parc públic d’habitatge ampli i permanent. L’organització també ha reivindicat que aquestes polítiques arribin als municipis petits, especialment exposats a la pressió turística. «El Pirineu no és un decorat. Som gent, som pobles i tenim dret a quedar-nos-hi», han defensat en aquesta lectura.
Val a dir que la concentració s’emmarca en una nova onada de mobilitzacions pel dret a l’habitatge que té com un dels pròxims horitzons la vaga general de l’11 de novembre. Corberó ha explicat que la convocatòria d’aquesta tarda ha sorgit com a resposta als esdeveniments dels darrers dies, especialment al cas del desnonament de la Mari Carmen i a la seva mort, i ha expressat la voluntat de mantenir la pressió al carrer. Des del Sindicat d’Habitatge d’Andorra, Vargas ha coincidit en la necessitat de donar continuïtat a les protestes, amb la mirada posada en possibles noves accions al Principat durant les pròximes setmanes i, especialment, en la possibilitat de mobilitzar-se durant el pont de la Puríssima.