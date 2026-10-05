Pirineu Viu convoca mobilitzacions, una d’elles a la Seu d’Urgell, per reclamar mesures davant la crisi de l’habitatge

Pirineu Viu, la Confederació Sindical d’Habitatge de Catalunya (COSHAC) i el Sindicat de Llogateres han convocat aquest dijous 8 d’octubre, a les 19.00 hores, concentracions a la Seu d’Urgell i Ripoll per reclamar mesures que garanteixin l’accés a un habitatge digne. Les mobilitzacions pretenen, han indicat, traslladar al Pirineu les protestes que s’estan produint en altres punts de Catalunya davant l’agreujament de la crisi de l’habitatge.
Així doncs, les entitats convocants posen el focus en les particularitats del mercat immobiliari pirinenc, especialment en el pes de les segones residències, els habitatges d’ús turístic i els lloguers de temporada. Segons denuncien en un comunicat, aquests usos redueixen l’oferta destinada a residència habitual i dificulten que joves, famílies i treballadors puguin continuar vivint als municipis on estudien o treballen. «Al Pirineu hi ha moltes cases; el problema és que cada vegada n’hi ha menys per viure-hi», ha afirmat el portaveu de Pirineu Viu, Arnau Corberó.
«Sovint és un contracte que no es renova perquè el propietari pot obtenir més diners amb un lloguer de temporada durant els mesos d’esquí» – Arnau Corberó
En aquest sentit, Corberó ha assenyalat que la problemàtica no sempre es tradueix en desnonaments convencionals: «Sovint és un contracte que no es renova perquè el propietari pot obtenir més diners amb un lloguer de temporada durant els mesos d’esquí». Amb tot, des de Pirineu Viu adverteixen que les dificultats d’accés a l’habitatge també condicionen l’arrelament de professionals i treballadors al territori, ja que «sense habitatge no hi ha mestres, metgesses, pastors ni treballadors que puguin establir-se al territori».
Entre les mesures que reclamen les organitzacions hi ha una regulació efectiva dels lloguers de temporada, l’ampliació del parc públic i actuacions per mobilitzar habitatges destinats actualment a usos turístics o a segona residència. En darrer lloc, les entitats han fet una crida a participar en les concentracions i Corberó ha defensat la necessitat de «fer créixer aquest moviment» amb l’horitzó de construir «una vaga general pel dret a l’habitatge».