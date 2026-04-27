  • El copríncep francès, Emmanuel Macron, durant la seva visita a Andorra el 2019. | Arxiu El Periòdic
Missatge a la població

El Sindicat d’Habitatge llança una convocatòria massiva per omplir la plaça del Poble durant l’acte de Macron

Planteja la concentració com una acció per aprofitar la presència institucional i mediàtica de la jornada per visibilitzar la crisi de l’habitatge

El Sindicat d’Habitatge d’Andorra (SHA) ha intensificat durant les últimes hores la convocatòria ciutadana per concentrar-se aquest dimarts a la plaça del Poble coincidint amb l’acte institucional del copríncep francès, Emmanuel Macron. En aquest sentit, el col·lectiu està fent circular missatges a través de canals digitals i xarxes socials amb una crida explícita perquè la convocatòria “arribi a tothom”.

En el text distribuït, l’organització anima la població a acudir a la plaça a partir de les 12.00 hores, abans del discurs previst a les 12.45 hores, i demana als simpatitzants que reenviïn el missatge als seus contactes, companys de feina i entorn proper per maximitzar l’assistència.

Així, la plataforma planteja la concentració com una acció per aprofitar la presència institucional i mediàtica de la jornada per visibilitzar la crisi de l’habitatge al país. En relació amb això, assenyala que vol denunciar la situació de persones que pateixen per pagar el lloguer, viuen amb por de perdre el pis o consideren que no està garantit l’accés a un habitatge digne i assequible.

D’altra banda, l’SHA subratlla que la protesta no busca interpel·lar directament Macron, sinó pressionar les institucions andorranes. Per això, dirigeix les crítiques al Govern i als grups parlamentaris, als quals atribueix la responsabilitat política en matèria d’habitatge. En la crida també es convida els assistents a portar xiulets, cartells i pancartes per donar visibilitat a la protesta i fer-se sentir durant l’acte públic.

Segons exposa el col·lectiu, la convocatòria s’ha comunicat als cossos policials i no requeriria autorització addicional en tractar-se d’una expressió dins d’un acte ja convocat, sempre que es respectin les condicions de seguretat. Finalment, l’organització aprofita la campanya de mobilització per recordar una nova protesta prevista per al 16 de maig contra la regulació del lloguer, a la qual es refereix com a “llei d’expulsió programada”.

El missatge difós a través de les xarxes socials. | SHA
