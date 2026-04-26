‘Indiferència’ per part d’alguns residents amb el discurs de Macron: “Aprofitaré per fer gestions pendents o descansar”

No hi ha cap mena de dubte que la visita del copríncep francès, Emmanuel Macron, és un dels actes més importants políticament i, institucionalment parlant, dels darrers anys. I més, tenint en compte que des de la seva darrera visita l’any 2019, la situació del Principat ha canviat molt, amb el debat de l’avortament intensificant-se i la problemàtica de l’habitatge generant cada vegada més crispació entre la població.
Aquest 26 i 27 d’abril, Macron té una agenda que el farà recórrer gran part del país i que culminarà dimarts al migdia amb el discurs del copríncep a la plaça del Poble. Per aquest motiu, l’Executiu va aprovar un decret que obliga al tancament obligatori dels comerços, indústries, oficines i administracions públiques entre les 12.00 i les 14.30 hores. L’objectiu és clar: fer que el màxim nombre de residents assisteixin al parlament.
Aquest mitjà ha parlat amb un nombre considerable d’andorrans i residents que no li donen tanta importància com les autoritats polítiques al discurs de Macron
L’assistència d’autoritats polítiques –més enllà dels membres del Govern– es dona per descomptada, com també la d’altres personalitats de la societat andorrana, així com els mitjans de comunicació. No obstant això, i després que aquest mitjà hagi parlat amb un nombre considerable de persones de, i dit de manera informal, ‘gent del carrer’, no queda tan clar que aquesta visita, i sobretot el discurs, generi la mateixa rellevància entre els andorrans i residents sense un càrrec públic.
De fet, la sensació general és d’“indiferència”. La majoria no té res en contra d’aquesta visita, ni del discurs, però tampoc entenen per què s’ha de paralitzar tot el país. “Crec que hi ha d’altres problemes més importants pels quals sí que hauríem de sortir al carrer”, explica la Paula, qui treballa en un negoci “de cara al públic” i tampoc entén que l’hagi de tancar durant aquelles hores.
En la mateixa línia s’expressa Ferran, tot i que de manera més contundent. “No m’interessa”, afirma. “No entenc que tanquin aquell dia i no el de la Constitució”, reclama aquest ciutadà andorrà, que viu a Andorra des de fa 30 anys. “Aprofitaré per fer gestions pendents o descansar”, esmenta la propietària d’una perruqueria, qui prefereix parlar des de l’anonimat. “Tancaré perquè és obligatori, clar, però no pujaré”, respon.
Cal deixar clar que aquest mitjà ha pogut recollir moltes més opinions i posicionaments, i tots apunten al mateix: no tenen la intenció d’assistir al discurs. No per res personal contra Macron, sinó per una desafecció política general. Alguns, però, tampoc ho descarten. “Ara mateix et diria que no aniré, però igual dimarts m’hi acosto per curiositat”, diu l’Alicia.
D’altra banda, qui segur que ompliran la plaça del Poble seran els alumnes dels diferents centres educatius del país. Des del PERIÒDIC hem parlat amb diverses mestres per conèixer què n’opinen. La majoria coincideixen en la importància que els nens i nenes visquin de prop “una visita institucional com la del copríncep Macron”, ja que “els permet entendre millor el funcionament polític d’Andorra”, apuntalen.
En aquest sentit, una altra professora subratlla que “aquesta experiència els ajuda a connectar els continguts treballats a l’aula amb la realitat”, a més de “fomentar el respecte per les institucions i la participació ciutadana”. Una altra docent també coincideix. “És una bona excusa per explicar als alumnes la nostra peculiaritat com a país”.
D’altres, tenen més dubtes de la necessitat de fer anar els alumnes obligatòriament. “Penso que no cal”, però admet que “és un moment històric”. Finalment, una altra mestra reitera l’esmentat per les seves companyes. “Em sembla bé, ja que és un acte que ajuda a donar força a les institucions andorranes i a construir la identitat andorrana entre els joves del nostre país”, afirma.
Amb tot, i sense agafar les declaracions dels residents com una mostra absoluta de tota la població, tot indica que la importància de la visita i el discurs de Macron en l’àmbit polític i institucional no sembla que s’hagi traslladat al carrer, tot i que caldrà esperar a dimarts al migdia per comprovar-ho.