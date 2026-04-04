  Una de les mobilitzacions al Principat per reclamar un habitatge digne.
El Periòdic d'Andorra
Protesta per la crisi d’habitatge

El Sindicat d’Habitatge convoca una concentració contra la desintervenció dels lloguers impulsada pel Govern

La mobilització vol denunciar l’impacte de la reforma, que segons el col·lectiu pot provocar augments generalitzats i l’expulsió de part de la població

El Sindicat d’Habitatge d’Andorra ha convocat una concentració el pròxim 7 d’abril a les 19.30 hores a la plaça del Consell General per mostrar el seu rebuig a la proposta de desintervenció dels lloguers plantejada pel Govern.

Segons el col·lectiu, la iniciativa legislativa pot derivar en un increment generalitzat dels preus del lloguer i en una situació que afectaria una part important de la població. El sindicat considera que la mesura, presentada com a progressiva, comportaria un escenari d’augment dels costos que podria empènyer moltes persones a abandonar el país.

Des de l’organització també s’assenyala que el canvi normatiu no solucionaria les dificultats actuals en l’accés a l’habitatge. En aquest sentit, alerten que la proposta manté dinàmiques especulatives, trasllada la pressió econòmica als llogaters i pot afavorir pràctiques abusives dins del mercat immobiliari.

El col·lectiu reclama regular preus, evitar desnonaments sense alternativa i més transparència per frenar abusos al mercat del lloguer

El sindicat defensa que la situació requereix una intervenció més decidida i planteja diverses mesures, com la regulació dels preus del lloguer en funció del poder adquisitiu, la prohibició dels desnonaments sense una alternativa habitacional i la creació d’un registre públic que aporti més transparència.

A més, el col·lectiu situa el moment actual com a clau, tenint en compte que el termini per presentar esmenes a la proposta finalitza el 8 d’abril. En aquest context, fan una crida a la ciutadania perquè participi en la mobilització i faci sentir la seva veu davant el que consideren una situació determinant.

