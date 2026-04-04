El Sindicat d’Habitatge convoca una concentració contra la desintervenció dels lloguers impulsada pel Govern

El Sindicat d’Habitatge d’Andorra ha convocat una concentració el pròxim 7 d’abril a les 19.30 hores a la plaça del Consell General per mostrar el seu rebuig a la proposta de desintervenció dels lloguers plantejada pel Govern.
Segons el col·lectiu, la iniciativa legislativa pot derivar en un increment generalitzat dels preus del lloguer i en una situació que afectaria una part important de la població. El sindicat considera que la mesura, presentada com a progressiva, comportaria un escenari d’augment dels costos que podria empènyer moltes persones a abandonar el país.
Des de l’organització també s’assenyala que el canvi normatiu no solucionaria les dificultats actuals en l’accés a l’habitatge. En aquest sentit, alerten que la proposta manté dinàmiques especulatives, trasllada la pressió econòmica als llogaters i pot afavorir pràctiques abusives dins del mercat immobiliari.
El col·lectiu reclama regular preus, evitar desnonaments sense alternativa i més transparència per frenar abusos al mercat del lloguer
El sindicat defensa que la situació requereix una intervenció més decidida i planteja diverses mesures, com la regulació dels preus del lloguer en funció del poder adquisitiu, la prohibició dels desnonaments sense una alternativa habitacional i la creació d’un registre públic que aporti més transparència.
A més, el col·lectiu situa el moment actual com a clau, tenint en compte que el termini per presentar esmenes a la proposta finalitza el 8 d’abril. En aquest context, fan una crida a la ciutadania perquè participi en la mobilització i faci sentir la seva veu davant el que consideren una situació determinant.