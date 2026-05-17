L’SHA eleva el to i acusa l’Executiu de continuar prioritzant “els interessos especulatius” sobre el dret a l’habitatge

Valoració “molt positiva” del Sindicat de l’Habitatge de la mobilització ciutadana d’aquest dissabte. Així almenys ho han assegurat en un comunicat emès avui diumenge, en què asseguren que la protesta ha deixat “un missatge clar” sobre el malestar existent al país per la situació de l’habitatge: “Hi ha una part molt important del país que està farta de l’especulació immobiliària, de la precarietat residencial i d’un model econòmic que expulsa la població treballadora”, afirmen. Així, l’SHA considera que la protesta ha tingut “la mateixa magnitud” que la manifestació del 8 de desembre del 2023, tot i assegurar que ara existeix “una diferència fonamental”: “Hi ha demandes concretes, organització i una eina sindical construint força col·lectiva”.
Entre les principals reivindicacions exposades durant la mobilització, l’SHA reclama limitar les pujades “abusives” dels lloguers, protegir també els contractes que vencen entre el 2027 i el 2030 i impedir “expulsions encobertes” a través de mecanismes com “la trampa del fill”. El col·lectiu també defensa garantir que cap persona perdi l’habitatge “sense una alternativa digna i assequible”, regular els preus segons criteris vinculats als salaris reals i impulsar un registre de la propietat i un cens d’habitatges. Per altra banda, el sindicat posa en relleu el caràcter transversal de la protesta i assegura que la crisi de l’habitatge “ja no afecta només sectors concrets”. “Als carrers hi havia infants acompanyats per les seves famílies, joves que creixen sense casa, sense futur i sense paciència, treballadores, padrins i jubilats”, afegeix, citant també representants d’altres entitats i col·lectius.
“Cada vegada hi ha més persones disposades a perdre la por, a organitzar-se i a defensar els seus drets […] Si no hi ha garanties reals per a les famílies llogateres, la mobilització continuarà creixent” – Sindicat de l’Habitatge
El text difós també respon directament a les declaracions fetes pel cap de Govern, Xavier Espot, qui ha defensat la futura llei de desintervenció dels lloguers com una norma “protectora, garantista, ponderada i equilibrada”. L’SHA, però, rebutja aquesta definició i assegura que la reforma “preveu la desintervenció progressiva entre el 2027 i el 2030, permet increments per sobre de l’IPC i obre la porta a milers de famílies a perdre casa seva en un mercat completament tensionat”. A més, posen el punt crític en les paraules d’Espot quan considera “exagerat o polaritzant” parlar d’una “expulsió programada”. “El que genera neguit no són les paraules del moviment per l’habitatge: el que genera neguit és no saber si podràs continuar vivint al teu país d’aquí a dos anys”, defensen.
En aquest sentit, el col·lectiu considera que si el Govern admet que la problemàtica de l’habitatge “està al centre de les preocupacions de la ciutadania”, aleshores hauria “d’escoltar el que milers de persones van expressar als carrers” i modificar una llei que, segons denuncien, continua prioritzant “els interessos especulatius per sobre del dret a viure dignament”. Tanmateix, l’SHA assegura que la protesta “no ha estat només una manifestació”, sinó “un punt d’inflexió”. “Cada vegada hi ha més persones disposades a perdre la por, a organitzar-se i a defensar els seus drets”, conclou el text, advertint que “si no hi ha garanties reals per a les famílies llogateres, la mobilització continuarà creixent”.